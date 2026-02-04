ABD’de hükümet resmen geri açıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'den geçen bütçe paketini imzalayarak federal hükümetin kısmi kapanmasını sonlandırdı. Kapanma, geçici bütçenin süresinin dolması ve yeni paketin oylama sürecindeki gecikmeler nedeniyle başlamıştı.

BÜTÇE PAKETİ İMZALANDI

Trump, Beyaz Saray'daki törende Savunma, Ulaştırma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Çalışma ve Eğitim bakanlıkları ile Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı'nı Eylül sonuna kadar finanse eden tasarıları onayladı. İç Güvenlik Bakanlığı için ise yalnızca iki haftalık geçici bir finansman sağlandı.

TRUMP: "AMERİKAN HALKI İÇİN BİR ZAFER"

Trump imza sonrası yaptığı açıklamada, tasarıyı "Amerikan halkı için büyük bir zafer" olarak nitelendirdi. "İsraflı federal harcamaları azaltan, mali açıdan sorumlu bir paketi kabul etmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Federal hükümet, geçici bütçenin süresinin 30 Ocak'ta dolması ve Temsilciler Meclisi'nin hafta sonu toplanmaması nedeniyle oylamanın gecikmesi üzerine kısmen kapanmıştı. Paket, Senato'da 71'e karşı 29, Temsilciler Meclisi'nde ise 217'ye karşı 214 oyla kabul edilmişti.

İÇ GÜVENLİK BÜTÇESİ KRİZİNDE UZLAŞMA SAĞLANDI

Paketin gecikmesinin ana nedeni, İç Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerindeki anlaşmazlıktı. Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) operasyonlarında iki ABD vatandaşının öldürülmesi, Demokratların bakanlık bütçesinde reform şartı koşmasına yol açmıştı. Varılan uzlaşmayla, İç Güvenlik bütçesi ana paketten ayrılarak geçici finansmana bağlandı.