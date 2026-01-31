ABD'de yine hükümet krizi: Kısmen kapandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde federal kurumlara finansman sağlayan geçici bütçe süresi, 30 Ocak yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla doldu. Senato, savunmadan sağlığa, ulaştırmadan eğitime kadar pek çok kritik bakanlığı eylül ayına kadar fonlayacak dev paketi 29’a karşı 71 gibi ezici bir çoğunlukla onaylamıştı.

Ancak Temsilciler Meclisi’nin hafta sonu mesai yapmama kararı, yasal sürecin tamamlanmasını engelleyerek hükümetin kısmi olarak kapanmasına sebep oldu.

KRİTİK BAKANLIKLARDA HARCAMA YETKİSİ BİTTİ

Hazırlanan paket, Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim gibi hayati bakanlıkların bütçesini eylül ayına kadar garanti altına alırken, İç Güvenlik Bakanlığı için ise 14 günlük kısa vadeli bir nefes öngörüyordu.

Tasarıdaki değişiklikler nedeniyle paketin yeniden Temsilciler Meclisi’ne gönderilmesi süreci kilitledi. Başkan Donald Trump’ın imzasına sunulabilmesi için Meclis onayı şart olan bütçe geçmeyince, federal kurumların harcama yetkisi saatler gece yarısını gösterdiğinde resmen sona erdi.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR BELİRSİZLİK HAKİM

Temsilciler Meclisi’nin pazartesi günü toplanarak bütçeyi gündeme alması bekleniyor. Tasarının ancak o tarihten sonra Trump’ın masasına gidebileceği öngörülürken, bu kısa süreli kesintinin hizmetlerde çok büyük bir kaosa yol açmayacağı iddia ediliyor.

Ancak milyonların gözü kulağı Washington’dan gelecek kararda.

SİSTEM SİNYAL VERİYOR: TARİHİ REKOR HALA HAFIZALARDA

ABD siyaseti bu tıkanıklığa yabancı değil. Daha yeni, 1 Ekim 2025’te 2026 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşılamaması sonucu ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması yaşanmıştı.

43 gün boyunca kurumların felç olduğu o dönem, ancak 13 Kasım 2025’te Trump’ın imzasıyla sona erebilmişti. Son gelişme, o krizin yaraları henüz sarılmışken sistemin hala ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.