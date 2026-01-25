ABD'de 13 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD, son yılların en şiddetli kar fırtınası ile mücadele ediyor. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan uyarıda, Texas'tan ülkenin kuzeydoğusuna kadar olan bölgelerde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların beklendiği ifade edildi. Bölgedeki yetkililer, vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

3 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından yapılan açıklamada ise federal hükümetin yaklaşık 30 arama kurtarma ekibini teyakkuz durumuna geçirdiği bildirildi. FEMA yetkilileri, kış fırtınasının etkili olacağı bölgelere gerekli desteğin sağlandığı kaydedildi.

Öte yandan ABD'de kar fırtınası nedeniyle 13 binden fazla uçuşun da iptal edildiği duyuruldu.

"34 EYALETTE 230 MİLYONDAN FAZLA AMERİKALIYI ETKİLEYECEK"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise kar fırtınasının bu hafta sonu daha da şiddetleneceği konusunda uyarılarda bulundu.

ABD’nin büyük bir kısmının tarihi bir kış fırtınasına hazırlandığını belirten Noem, Amerikalıların güvende kalmaları için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamak amacıyla eyalet ve yerel yetkililer ile çalıştığını ifade etti.

Noem, “Soğuk havanın 34 eyalette 230 milyondan fazla Amerikalıyı etkileyeceği tahmin ediliyor. Güneyde etkilenen eyaletlerde elektriksiz kalan on binlerce kişi var. Elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri, kısa sürede yeniden elektrik sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Hava çok soğuk olacak. Bu nedenle herkesi yakıt ve gıda stoklamaya çağırıyoruz. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz” ifadelerini kullandı.