ABD-İran görüşmesinde İstanbul krizi! Görüşme Umman'a taşındı iddiası
Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD basınında ortaya atılan bir iddiaya göre ABD-İran arasında nükleer konulu yapılması beklenen görüşme, Tahran tarafının talebi ve Washington’un onayı üzerine Türkiye’den Umman’a taşındı.

ABD merkezli Axios muhabirinin Arap kaynaklara dayandırdığı habere göre İstanbul’da yapılması beklenen İran-ABD nükleer görüşmeleri, Tahran’ın isteği ve Beyaz Saray’ın onayının ardından Umman’a taşındı.

İRAN’IN TÜRKİYE VETOSUNA BEYAZ SARAY’DAN ONAY

Yine İran tarafının talebi üzerine, diğer ülkelerin de görüşmeye katılmasını öngören planın değiştirilerek ikili bir müzakere yapılması ise halen tartışılıyor.

İRAN DİĞER ÜLKELERİN KATILMASINI İSTEMİYOR

Duruma dair aktarılan son bilgi şöyle:

“Arap bir kaynak, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin cuma günü Umman'da gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Kaynak, Trump yönetiminin görüşmelerin Türkiye'den Umman'a taşınması yönündeki İran'ın talebini kabul ettiğini belirtti.

Kaynak, bölgedeki Arap ve Müslüman ülkelerin Umman'daki görüşmelere katılıp katılmayacağı konusunda müzakerelerin halen devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray yorum yapmaktan kaçındı.”

NE OLMUŞTU

ABD ve İran arasında her an sıcak savaşa dönüşmesinden endişelenilen birçok gündem maddesi bulunurken iki ülke müzakerelere yeşil ışık yakmıştı.

En önemli konulardan olan ve İsrail’in ABD ile birlikte İran’a saldırdığı 12 Gün Savaşı’nın da gerekçesi olarak gösterilen nükleer konusunun görüşüleceği toplantının İstanbul’da yapılacağı konuşuluyordu.

TRUMP YORUM YAPMADI

Görüşmenin Umman’a taşındığı iddiasının gündeme gelmesinden kısa süre önce konuya ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, müzakerelerin konumuna ilişkin bir soruya yorum yapmamayı tercih etmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

