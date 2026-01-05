ABD Başkan Yardımcısı'nın evine saldırı! 1 gözaltı

Yayınlanma:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ohio'daki evi saldırıya uğradı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance'in Ohio, Cincinnatti'deki evine düzenlenen saldırı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre; polis bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken ABD Başkan Yardımcısı'nın evinde birkaç pencerenin kırıldığı görüldü.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI JD VANCE'İN EVİNE SALDIRI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Ohio'daki 2,3 dönümlük bir arazi üzerindeki evi hırsızların hedefi oldu.

Pazartesi gece yarısı durumu farkedenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde camların kırıldığı ve birkaç eşyanın tahrip edildiğini tespit etti.

Başkan yardımcısının evine düzenlenen saldırı düzenlemek için Cincinnati Polis Departmanı ve ABD Savcılık Ofisi ile birlikte çalıştığını açıklarken Daily Mail'den Phillip Nieto'ya konuşan bir gizli servis yetkilisi yetşikin bir erkeğin gözaltına alınığı bilgisini verdi.

İsmi açıklanmayan yetkili, "Yetişkin bir erkek, ABD Gizli Servis personeli tarafından maddi zarar verdiği ve Başkan Yardımcısına ait kişisel bir konutun dış cephesinde camları kırdığı suçlanarak Cincinnati Polis Departmanı tarafından gözaltına alındı" dedi.

Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a 'işgal' resti! "Silahları yeniden elime alırım"Kolombiya lideri Petro'dan Trump'a 'işgal' resti! "Silahları yeniden elime alırım"

VANCE AİLESİ EVDE DEĞİLDİ

Olay anında JD Vance ve ailesinin evde olmadığı belirtildi.

Ohio Nehri'ne bakan ve 2,3 dönümlük arazi üzerinde bulunan lüks konut, Vance ailesi tarafından 1,4 milyon JD Vance'in ABD senatörlüğü döneminde dolara satın alındı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

