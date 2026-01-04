ABD basını yazdı: Venezuela operasyonunda en az 40 ölü

ABD basını yazdı: Venezuela operasyonunda en az 40 ölü
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriye Venezuela'ya düzenlenen operasyonda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. New York Times'ın haberine göre ölenler arasında siviller de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in esir alındığı askeri hava saldırılarında en 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son Dakika | ABD'nin kaçırdığı Maduro New York'taSon Dakika | ABD'nin kaçırdığı Maduro New York'ta

ABD'NİN SALDIRILARINDA EN AZ 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York Times'ın üst düzey bir Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelere saldırılarındaki sivil ve askeri zayiata ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Habere göre; ABD'nin, Maduro ve eşi Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırılarında, askeri personel ve siviller de dahil en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

TRUMP'IN VENEZUELA OPERASYONU

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Kaynak:AA

