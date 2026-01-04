Son Dakika | ABD'nin kaçırdığı Maduro New York'ta

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen operasyonda kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'ye getirildi.

TRUMP'IN EMRİYLE ESİR ALINAN MADURO ABD'DE

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Ocak'ta gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ülkesine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Yatağından eşi Cilia Flores ile birlikte gözaltına alınan Maduro'yu taşıyan uçak New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!

NEW YORK'TA YARGILANACAK

Şiddetli patlamalar eşliğinde Venezuela'ya düzenlenen harekata ilişkin 'gelmiş geçmiş en başarılısı' değerlendirmesini yapan ABD Başkanı, esir alınan Maduro'nun New York'ta yargılanacağını söylemişti.

Ülkesinden kaçırılarak esir alanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ilk görüntüsünü ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaştı (4 Ocak 2026)

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu suç örgütü lideri olmakla suçlayan Trump, "İşlediği suçların delilleri mahkemeye sunulacak. Bunun yaşanması hem korkunç hem de nefes kesici. Sayısız şiddet ve terör kampanyası yürüttü. Uyuşturucu kaçakçılığının yanısıra insani bir yıkıma da yol açtı. Maduro'nun vahşi çeteleri Amerikan topluluklarını terörize ettiler. Artık zalimlik yapamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro'nun uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla suçlanacağını bildirdi.

CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.