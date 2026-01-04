Son Dakika | ABD'nin kaçırdığı Maduro New York'ta

Son Dakika | ABD'nin kaçırdığı Maduro New York'ta
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen operasyonda kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'ye getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle düzenlenen operasyonda kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'ye getirildi.

TRUMP'IN EMRİYLE ESİR ALINAN MADURO ABD'DE

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Ocak'ta gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ülkesine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Yatağından eşi Cilia Flores ile birlikte gözaltına alınan Maduro'yu taşıyan uçak New York Stewart Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

maduro.jpg

Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!Trump'dan Venezuela açıklaması: Biz yöneteceğiz!

NEW YORK'TA YARGILANACAK

Şiddetli patlamalar eşliğinde Venezuela'ya düzenlenen harekata ilişkin 'gelmiş geçmiş en başarılısı' değerlendirmesini yapan ABD Başkanı, esir alınan Maduro'nun New York'ta yargılanacağını söylemişti.

whatsapp-image-2026-01-03-at-8-48-26-pm-1.jpeg
Ülkesinden kaçırılarak esir alanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ilk görüntüsünü ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından paylaştı (4 Ocak 2026)

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu suç örgütü lideri olmakla suçlayan Trump, "İşlediği suçların delilleri mahkemeye sunulacak. Bunun yaşanması hem korkunç hem de nefes kesici. Sayısız şiddet ve terör kampanyası yürüttü. Uyuşturucu kaçakçılığının yanısıra insani bir yıkıma da yol açtı. Maduro'nun vahşi çeteleri Amerikan topluluklarını terörize ettiler. Artık zalimlik yapamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro'nun uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla suçlanacağını bildirdi.

CNN'in federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Maduro ve Flores'in gelecek hafta Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Dünya
Avrupalı liderler Maduro'nun kaçırılmasına ne tepki verdi
Avrupalı liderler Maduro'nun kaçırılmasına ne tepki verdi
New York Belediye Başkanı Mamdani'den Trump'ı kızdıracak açıklama: Egemen bir devlete tek taraflı saldırmak bir savaş eylemidir
New York Belediye Başkanı Mamdani'den Trump'ı kızdıracak açıklama: Egemen bir devlete tek taraflı saldırmak bir savaş eylemidir