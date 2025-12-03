6 hastanede 200 binden fazla vaka kaydedildi

Hindistan'da NDTV kanalının haberine göre, kentsel alanlarda artan hava kirliliğiyle solunum yolu rahatsızlıkları arasındaki ilişki incelendi.

Bakanlık yetkilileri tarafından araştırma sonuçlarına ilişkin parlamentoda yapılan açıklamada, akut solunum yolu enfeksiyonu vakaları ile hava kirliliği seviyesi arasında doğrudan ilişki tespit edildiği belirtildi.

H3N2 virüsü nedir? "Türkiye'de de başlayacak"

200 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

Açıklamada, 2022–2024 döneminde Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki 6 devlet hastanesine, 200 binden fazla kişinin akut solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu belirtildi.

Delhi'deki 6 büyük hastanede 2022'de 67 bin 54, 2023'te 69 bin 293 ve 2024'te 68 bin 411 akut solunum yolu vakası kaydedildiği bilgisi aktarıldı.

Türkiye’de HIV alarmı: Sessiz pandemi

YATIŞ GEREKTİREN HASTA SAYISINDA ARTIŞ!

Vakaların 30 bin 420'sinin, yani yaklaşık yüzde 15'inin hastaneye yatırılmak zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, özellikle 2024'te yatış gerektiren hasta sayısında keskin artış gözlemlendiği vurgulandı.

Ayrıca 2022-2025 yıllarında, özellikle Delhi olmak üzere büyük şehirlerde astım, KOAH ve akciğer enfeksiyonları nedeniyle ayakta tedavi ve hastaneye yatışlarda artış gözlendiği belirtildi.