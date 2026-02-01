4 bin ton patates çürümesin diye Almanlar bedava dağıtacak

Yayınlanma:
Almanya’da “patates seli” olarak nitelendirilen rekor düzeydeki hasadın ardından, israfın önüne geçmek amacıyla 4 bin ton patatesin ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı.

Almanya’da patates hasadında son 25 yılın en yüksek hasadına ulaşılırken, bazı çiftçiler başta başkent Berlin olmak üzere pek çok kentte ücretsiz patates dağıtımı için çağrıda bulunmaya başladı.

Guardian’ın haberine göre, Aşevleri, barınaklar, okullar ve kiliseler patatesle dolup taşarken Berlin hayvanat bahçesi de payına düşeni aldı. İki kamyon patates de Ukrayna’ya gönderildi.

Patates tarlada 25 kuruş, pazarda 1,5 lira

TONLARCA PATATES ÇÜRÜMEMESİ İÇİN BEDAVA DAĞITILACAK

BBC’nin aktardığına göre, Saksonya eyaletindeki bir çiftlik, “patates kurtarma operasyonu” adıyla dikkat çeken bir uygulama başlattı.

Çiftlikte depolanan yaklaşık 4 bin ton patatesin israf olmaması için ürünlerin ücretsiz olarak halka dağıtılacağı duyuruldu. Bedava patatesleri evlerine götüren birçok kişi ise sosyal medyada yeni yemek tarifleri paylaşmaya başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

