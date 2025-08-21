113 yıllık Kiliseyi 5 kilometre taşıdılar! 45 milyon euroya mal oldu

İsveç’in Kiruna kentindeki 113 yıllık ahşap kilise, heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 5 kilometre uzağa taşındı. 113 yıllık Kilise'nin taşınması iki gün sürdü. 672 ton ağırlığındaki Kilise, tekerlekli platformların üzerine oturtularak saatte yarım kilometre hızla yeni yerine ulaştı.

8 YIL BOYUNCA PLANLANDI 45 MİLYON AVROYA MAL OLDU

Yetkililer, sekiz yıllık planlama sonrası yaklaşık 45 milyon avroya mal olan yer değişikliğinin bir başlangıç olduğunu bildirdi.

KENTİN TAMAMI TAŞINACAK

Kentin tamamının da 2035 yılına kadar aynı bölgeye taşınacağı belirtildi. Kiruna şehri, dünyanın en büyük demir cevheri madenlerinden birine ev sahipliği yapıyor.

KİLİSE İÇİN YOLLAR 24 METRE GENİŞLETİLDİ

Avrupa’nın en büyük yer altı madeninin genişlemesi için yeri değiştirilen Kiruna Kilisesi için taşınmanın yapılacağı yollar 9 metreden 24 metreye genişletildi.