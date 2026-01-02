TÜBİTAK'ın uluslararası programına 49 ülkeden proje başvurusu yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları’nın 2025 yılı çağrısına ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır, dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinde görev yapan bilim insanlarının Türkiye’ye yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Bakan Kacır, açıklamasında, “Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor. 88’i Türk olmak üzere 49 ülkeden 175 nitelikli araştırmacı, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programlarımızın 2025 yılı çağrısına başvurdu” ifadelerini kullandı.

Başvuruların, Harvard, Stanford, Oxford ve Osaka gibi saygın üniversitelerde edinilen akademik birikimi Türkiye’ye taşıyacağını vurgulayan Kacır, bu sürecin Millî Teknoloji Hamlesi hedeflerine katkı sunacağını kaydetti.

Kacır, paylaşımında ayrıca, Türkiye’nin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlendirmeye yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.