TÜBİTAK'ın uluslararası programına 49 ülkeden proje başvurusu yapıldı

TÜBİTAK'ın uluslararası programına 49 ülkeden proje başvurusu yapıldı
Yayınlanma:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları’nın 2025 yılı çağrısına 88’i Türk olmak üzere 49 ülkeden toplam 175 nitelikli araştırmacının başvurduğunu açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları’nın 2025 yılı çağrısına ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır, dünyanın önde gelen üniversite ve araştırma merkezlerinde görev yapan bilim insanlarının Türkiye’ye yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Bakan Kacır, açıklamasında, “Dünyanın en iyi üniversite ve araştırma merkezlerinden bilim insanları, rotayı ülkemize çeviriyor. 88’i Türk olmak üzere 49 ülkeden 175 nitelikli araştırmacı, TÜBİTAK Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programlarımızın 2025 yılı çağrısına başvurdu” ifadelerini kullandı.

bakan-kacir-tubitak-uluslararasi-progra-1095317-325129-1.jpg

Başvuruların, Harvard, Stanford, Oxford ve Osaka gibi saygın üniversitelerde edinilen akademik birikimi Türkiye’ye taşıyacağını vurgulayan Kacır, bu sürecin Millî Teknoloji Hamlesi hedeflerine katkı sunacağını kaydetti.

Kacır, paylaşımında ayrıca, Türkiye’nin bilim, araştırma ve teknoloji ekosistemini güçlendirmeye yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Bilim ve Teknoloji
Grok'un dünyayı ayağa kaldıran soyunma özelliğinden nasıl korunursunuz?
Grok'un dünyayı ayağa kaldıran soyunma özelliğinden nasıl korunursunuz?
Tarih yeniden yazılıyor: İnsanlığın 400 bin yıllık keşfi
Tarih yeniden yazılıyor: İnsanlığın 400 bin yıllık keşfi