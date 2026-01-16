Tıpta geleceğe yön verecek iki çarpıcı buluş!

Bilim insanları, acil müdahalelerde hayat kurtaracak kan durdurucu toz ile diyabet ve obeziteye umut olan düşük kalorili şeker geliştirdi. Bu iki buluşun bilim dünyasında çığır açacağı belirtiliyor. İşte ayrıntılar...

Bilim dünyası, tıp alanında çığır açabilecek iki önemli yeniliğe imza attı. Bunlardan ilki, saniyeler içinde kanamayı durdurabilen sprey formunda bir toz. Diğeri ise, şekere neredeyse bire bir tat veren ancak çok daha düşük kalorili yeni nesil bir tatlandırıcı. Her iki gelişme de hem acil tıpta hem de toplum sağlığında oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyele sahip.

SANİYELER İÇİNDE KANAMAYI MÜHÜRLEYEN TOZ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Güney Koreli bilim insanları, şiddetli ve hayati risk taşıyan kanamaları durdurmak için sprey şeklinde uygulanabilen yenilikçi bir toz geliştirdi. “AGCL tozu” adı verilen bu madde, alginat, gellan zamkı ve kitosan gibi biyouyumlu ve doğal bileşenlerden oluşuyor.

Yaranın üzerine püskürtüldüğünde, kanın içindeki kalsiyum iyonlarıyla temas eden toz, neredeyse anında jel benzeri bir hidrojel yapıya dönüşüyor. Bu yapı, yarayı adeta mühürleyerek güçlü bir yapışma sağlıyor ve kan akışını durduruyor.

Laboratuvar ve hayvan deneylerinde AGCL tozunun, piyasada kullanılan mevcut kanama durduruculara kıyasla hem daha yüksek emilim kapasitesine hem de daha güçlü yapışma özelliğine sahip olduğu ortaya kondu. Kendi ağırlığının yedi katından fazla kanı emebilen bu yapı, yoğun kanamalarda dahi etkili sonuçlar verdi.

Araştırmacılar, ürünün yalnızca kanamayı durdurmakla kalmadığını; aynı zamanda doku iyileşmesini hızlandırdığını ve antibakteriyel özellikler gösterdiğini de vurguluyor. Dikkat çeken bir diğer avantajı ise dayanıklılığı: Toz, oda sıcaklığında ve yüksek nem koşullarında bile iki yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji; savaş alanları, afet bölgeleri ve acil müdahale gerektiren tüm senaryolarda hayat kurtarıcı bir rol üstlenebilir.

ŞEKERE RAKİP ÇIKTI

ABD’deki Tufts Üniversitesi’nden araştırmacılar ise beslenme ve metabolizma alanında ses getirecek bir yeniliğe imza attı. Sofra şekerine neredeyse eşdeğer tat sunan, ancak çok daha düşük kalorili yeni bir şeker türü geliştirildi: Tagatoz.

Doğal olarak nadir bulunan bu şeker, genetik olarak tasarlanmış bakteriler sayesinde artık verimli ve düşük maliyetli biçimde üretilebiliyor. Araştırmaya göre, glikoz bu bakteriler aracılığıyla yüzde 95’e varan verimle tagatoza dönüştürülebiliyor.

Tat açısından klasik şekere oldukça yakın olan tagatoz, şeker tadının yaklaşık yüzde 92’sini sunarken, kalori değerinde önemli bir avantaj sağlıyor: Geleneksel şekere kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha az kalori içeriyor.

Uzmanlar, tagatozun kan şekeri ve insülin seviyelerini daha sınırlı yükseltmesi nedeniyle özellikle diyabet ve obeziteyle mücadelede güçlü bir alternatif olabileceğine dikkat çekiyor.

