Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'dan çığır açacak deney: Beyin kanseri farelerde yok edildi!

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ve ekibi, beyin kanserinin hızlı ilerleyen ve ölümcül bir beyin kanseri türü olan Glioblastoma’nın üzerinde farelerde gerçekleştirdiği deneylerde çığır açan sonuçlar elde etti.

Çalışmada, EdU adlı bir molekül ile standart kemoterapi ilacı Temozolomid (TMZ) birleştirilerek farelere uygulandı ve tümörler yok edildi. Deneylerde, sağlıklı beyin dokusuna zarar verilmediği ve farelerin uzun süre sağ kaldığı gözlemlendi. Araştırma, Sancar’ın üyesi olduğu Amerikan Bilimler Akademisi’nin dergisi PNAS’ta yayımlandı.

Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar yeniden gündemde. Beyin kanseri çalışması 2 yıl insanlarda denenecek

"DEVRİM YARATABİLİR"

Gazeteci Orhan Bursalı'nın Cumhuriyet'te kaleme aldığı köşesinde çalışmayı şu sözlerle aktardı: