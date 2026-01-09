Apple’ın şimdiye kadar en iddialı kamera özellikleriyle tanıttığı iPhone 17 serisinin piyasaya çıkmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmişken, bazı kullanıcılar şaşırtıcı bir şekilde eski modellere yönelmeye başladı.

TikTok’ta tuhaf akımlar arasına giren iPhone 4 trendi kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. AppleInsider’ın aktardığına göre, son haftalarda platformda elinde iPhone 4 ile paylaşım yapan kullanıcıların sayısı dikkat çekici biçimde arttı.

Bu akımın merkezinde ise iPhone 4’le çekilen, bol grenli ve retro görünümlü fotoğraflar yer alıyor.

Ancak modaya uyum sağlamak isteyen gençler, 2010 yılında piyasaya sürülen bir cihaza geçerken beraberinde gelen riskleri çoğu zaman göz ardı ediyor. Yine de bu riskleri azaltmanın bazı yolları bulunuyor.

GÜVENLİK İÇİN NE YAPILMALI?

Bir iPhone’u kullanmak için Apple Hesabı ile oturum açmak zorunlu değil ve iPhone 4 söz konusu olduğunda bunun özellikle önerilmediği belirtiliyor. Bu şekilde, cihazın yetkisiz kişilerin eline geçmesi halinde kişisel verilere erişilmesinin önüne geçiliyor.

Apple Hesabı ile giriş yapılmaması, iCloud’daki verilerin, fotoğrafların ve hesapla bağlantılı tüm bilgilerin güvende kalmasını sağlıyor.

iCloud kullanılmadığında, iPhone 4 ile çekilen fotoğrafların aktarımı için kablo bağlantısı gerekiyor. Ancak eski kabloların veri aktarımı konusunda her zaman sorunsuz çalışmayabileceği belirtiliyor.

MAC'TE FOTOĞRAF NASIL AKTARILIYOR?

Mac'te ise fotoğraf aktarımı için Image Capture uygulaması kullanılabiliyor. Bunun için öncelikle iPhone’un Mac’e bağlanması ve cihaz kilidinin açılması gerekiyor. Sistem tarafından istenmesi halinde “Güven” seçeneğinin onaylanmasıyla bilgisayarın iPhone’a erişimine izin veriliyor.

Ardından Image Capture uygulamasının kenar çubuğundan iPhone seçilerek cihazdaki fotoğraflar görüntülenebiliyor.

WİNDOWS’TA FOTOĞRAF NASIL AKTARILIYOR?

Windows’ta ise fotoğrafları aktarmak için iPhone’un bilgisayara bağlanması ve kilidinin açılması gerekiyor. Sistem tarafından talep edilmesi halinde “Güven” seçeneğinin işaretlenmesiyle bilgisayarın cihaza erişimine izin veriliyor.

Ardından Dosya Gezgini açılarak “Bu Bilgisayar” bölümüne giriliyor ve iPhone seçildikten sonra “Dahili Depolama”ya giriliyor ve DCIM klasörü açılıyor. Fotoğraflar, bu klasör içindeki alt klasörlerde yer alıyor.