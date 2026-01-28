ABD merkezli teknoloji şirketi Google, kullanıcıların özel konuşmalarını izinsiz kaydettiği iddiasıyla açılan toplu davada uzlaşma yoluna gitti. Şirket, davayı sonuçlandırmak için 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Ancak uzlaşmanın resmileşmesi için kararın ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman’ın onayından geçmesi gerekiyor.

GOOGLE ASSİSTANT, KOMUT OLMADAN KONUŞMALARI KAYDETMEKLE SUÇLANDI

North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, iddiaların Google Assistant üzerinden ortaya çıktığı belirtildi. Normal şartlarda yalnızca “Hey Google” veya “Okay Google” komutları verildiğinde ya da cihaz üzerindeki bir tuşa basıldığında kayıt alması gereken sistemin, bu komutlar olmaksızın da kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği öne sürüldü. Şikayetlerin; telefonlar, akıllı hoparlörler, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve kablosuz kulaklıklar gibi birçok ürünü kapsadığı belirtildi.

Google, uzun sürecek bir hukuki süreçten kaçınmak, belirsizlikleri ve olası maliyetleri azaltmak amacıyla uzlaşmayı tercih ettiğini açıkladı.

APPLE DA GİZLİLİK İHLALİYLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞTI

Benzer bir süreç yakın zamanda Apple için de yaşanmıştı. Siri üzerinden gizlilik ihlali iddialarıyla karşı karşıya kalan Apple, toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.