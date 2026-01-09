Bilgisayar alacaklar dikkat: Yüzde 600 zam kapıda! Çipten sonra şimdi de "RAM" kabusu başladı

Teknoloji dünyası, pandemi sonrasında toparlanmaya çalışırken tarihinin en büyük altyapı savaşlarından birinin ortasında kaldı. Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen'in aktardığı bilgilere göre bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, SSD depolama birimleri ve oyun konsolları, 2025 yılının sonlarında başlayan devasa bir "RAM Krizi" ile karşı karşıya. Yapay zeka teknolojilerinin kontrolsüz büyümesi ve stratejik hamleler, küresel bellek üretiminin yüzde 40'ının sadece birkaç şirket tarafından kapatılmasına neden oldu. Bu durum, son tüketici için fiyatların yüzde 600'lere varan oranlarda artması anlamına geliyor.

KÜRESEL TEKNOLOJİ SAVAŞININ YENİ CEPHESİ: BELLEK KRİZİ

Teknoloji dünyasındaki krizler zinciri aslında yeni değil. 2020 ile 2022 yılları arasında pandemi etkisiyle kırılan tedarik zincirleri, küresel çip krizini tetiklemişti. Otomotivden elektroniğe kadar her sektörün durma noktasına geldiği o günler, aslında bugün yaşananların bir fragmanıydı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki teknoloji savaşı, Nvidia gibi devlerin ihracat kısıtlamaları ve Çin'in yerli üretim hamleleri piyasayı zaten gerdin tutuyordu. Ancak 2025 yılının son çeyreğinde yaşananlar, bardağı taşıran son damla oldu.

KRİZİN FİTİLİNİ YAPAY ZEKA DEVLERİ Mİ ATEŞLEDİ?

Krizin merkezinde, son yılların en büyük teknolojik dönüşümü olan yapay zeka (Artificial Intelligence) yer alıyor. ChatGPT gibi modellerin yaygınlaşması, devasa bir hesaplama gücü ve bellek ihtiyacını beraberinde getirdi.

Ekim 2025 tarihinde OpenAI şirketi, Samsung ve SK Hynix ile masaya oturarak aylık 900 bin plaka (wafer) hacminde devasa anlaşmalar imzaladı. Bu hamle, küresel bellek üretim kapasitesinin neredeyse yüzde 40'ının tek bir alana kanalize edilmesi demekti. Dünyanın bellek ihtiyacını karşılayan Güney Koreli bu iki dev üreticinin kapasitesini yapay zekaya ayırması yetmezmiş gibi, sektörün üçüncü büyük oyuncusu Micron da Aralık 2025 itibarıyla tüketici pazarından tamamen çekildiğini duyurdu. Bu üçlü etki, piyasada tam anlamıyla bir şok dalgası yarattı.

FİYATLAR NEDEN YÜZDE 600 ARTTI?

Arzın yüzde 40'ının piyasadan çekilmesi ve büyük bir üreticinin son kullanıcıya satışı durdurması, basit bir ekonomi denklemini devreye soktu: Arz azalınca fiyatlar patladı.

Japonya örneği: Japonya'daki teknoloji mağazaları RAM satışlarına sınırlama getirirken, perakendeciler etiketleri günlük olarak değiştirmeye başladı.

Küresel artış: 2025 Aralık ayında fiyatlar çoğu pazarda üç katına çıktı. Bazı spesifik ürünlerde ise artış oranı yüzde 400 ile yüzde 600 aralığını buldu.

BİLGİSAYAR TOPLAMAK HAYAL Mİ OLUYOR?

Bu kriz, sadece teknoloji meraklılarını değil, evine bilgisayar almak isteyen herkesi vuruyor. İngiltere'de yapılan pazar analizleri durumu net bir şekilde özetliyor:

Bütçe dostu bir bilgisayar toplama maliyeti 600 sterlin seviyesinden 1200 sterline fırladı.

Orta seviye sistemler 2000 sterlin bandına dayandı.

Yüksek performanslı iş istasyonlarında sadece RAM maliyeti faturaya 700 sterlin ek yük getirdi.

Bu artışlar Türkiye piyasasına; döviz kuru, vergiler ve tedarik maliyetleri eklendiğinde çok daha sert yansıyor. Bilgisayar ve parça fiyatlarının ülkemizde ulaşılması güç seviyelere çıkması kaçınılmaz görünüyor.

LAPTOP VE OYUN KONSOLLARINDA ZAM DALGASI

Küresel markalar, maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmaya başladı bile.

Dell: Aralık ortasında yüzde 15-20 oranında zam yaptı.

Aralık ortasında yüzde 15-20 oranında zam yaptı. Lenovo: Ocak 2026 itibarıyla eski fiyatların geçersiz olduğunu duyurdu.

Ocak 2026 itibarıyla eski fiyatların geçersiz olduğunu duyurdu. HP: 2026 yılının ikinci yarısında yeni zamların geleceğini açıkladı.

Öğrencilerin kullandığı Chromebook modellerinden, profesyonellerin tercih ettiği MacBook cihazlara kadar hiçbir ürün bu zam dalgasından kurtulamadı.

Oyun dünyası da krizden nasibini alıyor. Sony ve Microsoft gibi konsol üreticileri, artan bellek maliyetleri nedeniyle zor durumda. Sony, PlayStation 6 hazırlıkları yaparken, maliyetlerin üç katına çıkması stratejileri alt üst etti. Aileler için uygun fiyatlı eğlence aracı olan konsollar giderek uzak bir hayal haline geliyor.

SSD VE DEPOLAMA BİRİMLERİNDE DURUM FARKLI DEĞİL

Kriz sadece RAM (Rastgele Erişimli Bellek) ile sınırlı değil. Aynı üretim tesislerinde üretilen NAND flash yongaları nedeniyle SSD (Katı Hal Sürücüsü) fiyatları da uçuşa geçti. 2 Terabayt kapasiteli NVMe sürücüler, sadece birkaç ay içinde yüzde 80'e yakın fiyat artışı gördü. Bellek ve depolama kullanmayan hiçbir akıllı cihaz olmadığı için, bu kriz teknolojinin her alanını etkiliyor.

DİJİTAL UÇURUM DERİNLEŞİYOR: OKULLAR VE İŞLETMELER ÇARESİZ

Krizin toplumsal boyutu ise çok daha endişe verici. Avrupa'da okullar bilgisayar laboratuvarlarını yenileyemiyor, küçük işletmeler sistemlerini yükseltemiyor. Bütçeler donanım maliyetlerinin ancak yarısını karşılayabiliyor. Uzaktan eğitim ve çalışma modellerinin standartlaştığı bir dünyada, donanıma erişimin zorlaşması "dijital uçurumu" hızla büyütüyor.

Gelişmekte olan ülkelerde durum daha da vahim. Bir bilgisayar almak için gereken birikim süresi aylardan yıllara uzuyor. Teknoloji ile kapanması beklenen fırsat eşitsizliği, donanım fiyatları yüzünden giderek açılıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: NORMALLEŞME 2027'Yİ BULABİLİR

Peki bu kriz ne zaman bitecek? Uzmanların öngörüleri maalesef iç açıcı değil.

Fiyat zirvesi: Fiyatların 2026 yılının ortasında zirve yapması bekleniyor.

Normalleşme: Piyasaların 2024 seviyelerine dönmesinin ancak 2027 yılı sonunda mümkün olacağı tahmin ediliyor.

Yeni gerçeklik: Çip krizi örneğinde olduğu gibi, artan fiyatların geri gelmeyip "yeni normal" olarak kalması da güçlü bir ihtimal.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN "STOK SAVAŞI" VE PANİK ALIMLAR

OpenAI'nin hamlesi; Google, Microsoft, Meta ve Amazon gibi diğer devleri de paniğe sürükledi. "Stokta ne varsa alın" emriyle hareket eden şirketler, normalde yapmadıkları şekilde iki yıllık stok yapmaya başladı. Google'ın Gemini 3 yapay zeka modelini OpenAI'den önce eğitmek için yaptığı bellek anlaşmaları, aslında bu krizin bir "tepki" değil, planlı bir "savaş hazırlığı" olduğunu gösteriyor.

TÜKETİCİYE TAVSİYE: BEKLEMEYİN ALIN

Dünya genelinde teknoloji editörleri ve piyasa analistleri şu an tek bir tavsiyede birleşiyor:

"İhtiyacınız varsa beklemeyin, hemen alın."

Çünkü beklenti, fiyatların yarın bugünden daha pahalı olacağı yönünde. Türkiye'de uzun süredir hakim olan "enflasyonist alışveriş" alışkanlığı, artık tüm dünya için geçerli bir kurala dönüştü. İkinci el piyasaları, paket fırsatlar veya bulut oyun servisleri geçici çözümler sunsa da, donanım sahibi olmak giderek zorlaşıyor.

Görünen o ki; yapay zeka dünyayı dönüştürürken, bu dönüşümün faturasını pahalı bilgisayarlar, ertelenen yatırımlar ve artan maliyetlerle son kullanıcı ödüyor.