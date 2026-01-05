Yapay zekayla ayda 17.2 milyon lira kazanıyor: Abonelik ücreti 215 TL

Yapay zekayla ayda 17.2 milyon lira kazanıyor: Abonelik ücreti 215 TL
Yayınlanma:
Yapay zeka yayıncısı Neuro-sama, Twitch’in en çok aboneye sahip kanalı oldu. Dünyaca ünlü yayıncı aylık 5 dolar üyelikle toplamda 17.2 milyon lira kazanıyor.

Yapay zeka kullanarak zengin oldu!
Neuro-sama, 165 bini aşkın aktif abonesiyle Twitch’te zirveye oturdu ve aylık 17,2 milyon TL gelir sağlıyor.
Canlı yayın platformu Twitch, son dönemde esnek çalışma koşulları ve sosyal medyanın etkisiyle yayıncılığın cazibe merkezi haline geldi. Öyle ki NASA bile platformda yayın açmaya başladı.

YAPAY ZEKAYLA ZENGİN OLDU

Ancak bu alanda insan yayıncıların karşısına artık yapay zeka destekli yayıncılar da çıkıyor.

neu.jpg

Futurism’in aktardığı Twitch Tracker verilerine göre, platformun en popüler yayıncısı artık bir yapay zeka ürünü: Neuro-sama. “Vedal987” kullanıcı adıyla yayın yapan yapay zekanın 165 bin 268 ücretli aktif abonesi bulunuyor. Bu rakam, ikinci sıradaki insan yayıncı Jynxzi’nin oldukça üzerinde.

ABONELİK ÜCRETİ 215 TL

Aylık abonelik ücretinin 5 dolar (215 TL) olduğu düşünüldüğünde, Neuro-sama yalnızca aboneliklerden kanalına 400 bin dolar (yaklaşık 17,2 milyon TL) kazandırıyor. Bloomberg’in haberine göre kanal sahibi Vedal, 2023’ten bu yana tam zamanlı olarak bu işi yapıyor.
Vedal, karakterin popülerliğini “yenilik” faktörüne bağlarken, “Popülerliğinin bir kısmı da söylediklerinden dolayı. İnsanların gerçekten söyleyemeyeceği şeyler söyleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Neuro-sama, yapay zeka destekli dil modeliyle abonelerle çeşitli konular hakkında tartışıyor ve Twitch yayıncılığında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi başlıyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
Dünya
İsrail basını Netanyahu'nun İran mesajını duyurdu
İsrail basını Netanyahu'nun İran mesajını duyurdu
İsrail Lübnan'da 4 beldeyi hedef aldı!
İsrail Lübnan'da 4 beldeyi hedef aldı!
Son Dakika | Venezuela'nın yeni lideri göreve başladı
Son Dakika | Venezuela'nın yeni lideri göreve başladı