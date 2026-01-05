Yapay zeka kullanarak zengin oldu!

Neuro-sama, 165 bini aşkın aktif abonesiyle Twitch’te zirveye oturdu ve aylık 17,2 milyon TL gelir sağlıyor.

Canlı yayın platformu Twitch, son dönemde esnek çalışma koşulları ve sosyal medyanın etkisiyle yayıncılığın cazibe merkezi haline geldi. Öyle ki NASA bile platformda yayın açmaya başladı.

YAPAY ZEKAYLA ZENGİN OLDU

Ancak bu alanda insan yayıncıların karşısına artık yapay zeka destekli yayıncılar da çıkıyor.

Futurism’in aktardığı Twitch Tracker verilerine göre, platformun en popüler yayıncısı artık bir yapay zeka ürünü: Neuro-sama. “Vedal987” kullanıcı adıyla yayın yapan yapay zekanın 165 bin 268 ücretli aktif abonesi bulunuyor. Bu rakam, ikinci sıradaki insan yayıncı Jynxzi’nin oldukça üzerinde.

ABONELİK ÜCRETİ 215 TL

Aylık abonelik ücretinin 5 dolar (215 TL) olduğu düşünüldüğünde, Neuro-sama yalnızca aboneliklerden kanalına 400 bin dolar (yaklaşık 17,2 milyon TL) kazandırıyor. Bloomberg’in haberine göre kanal sahibi Vedal, 2023’ten bu yana tam zamanlı olarak bu işi yapıyor.

Vedal, karakterin popülerliğini “yenilik” faktörüne bağlarken, “Popülerliğinin bir kısmı da söylediklerinden dolayı. İnsanların gerçekten söyleyemeyeceği şeyler söyleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Neuro-sama, yapay zeka destekli dil modeliyle abonelerle çeşitli konular hakkında tartışıyor ve Twitch yayıncılığında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.