Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki ormanlık alanda gece saatlerinde Samanyolu Galaksisi görüntülendi.
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünü süsleyen Samanyolu Galaksisi, büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı.
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İlçedeki ormanlık alanda ışık kirliliğinin az olduğu noktada görüntülenen Samanyolu, yıldızlarla birlikte gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
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Gece boyunca izlenebilen galaksi, gökyüzü gözlemcileri ve doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunarken, ortaya kartpostallık kareler çıktı.
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Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi.
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Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi.