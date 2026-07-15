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Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki ormanlık alanda gece saatlerinde Samanyolu Galaksisi görüntülendi.

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Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi - Fotoğraf: 1
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünü süsleyen Samanyolu Galaksisi, büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı.

Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi - Fotoğraf: 2
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İlçedeki ormanlık alanda ışık kirliliğinin az olduğu noktada görüntülenen Samanyolu, yıldızlarla birlikte gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi - Fotoğraf: 3
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Gece boyunca izlenebilen galaksi, gökyüzü gözlemcileri ve doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunarken, ortaya kartpostallık kareler çıktı.

Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi - Fotoğraf: 4
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Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi.

Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi - Fotoğraf: 5
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Yozgat'ta büyüleyici Samanyolu galaksisi görüntülendi.

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