Yok olmak üzereydi şimdi 700 ailenin umudu oldu

Yok olmak üzereydi şimdi 700 ailenin umudu oldu
Yayınlanma:
Terör ve göç nedeniyle bitme noktasına gelen Hakkari Yüksekova’daki manda yetiştiriciliği, 2021’de başlatılan destek projesiyle yeniden canlandı. Bugün 700 aile mandacılıkla geçiniyor.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde terör, göç ve çeşitli nedenlerle neredeyse bitme noktasına gelen manda yetiştiriciliği, 2021 yılında başlatılan “Mandacılığı Geliştirme” projesi sayesinde yeniden canlandı. Hakkâri Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü projeyle, isteyen ailelere 5’er manda yavrusu (malak) verilerek üretim teşvik edildi.
Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, bugün ilçede yaklaşık 700 ailenin mandacılıkla geçimini sağladığını belirterek şunları söyledi:

“Amacımız, çiftçilerimizin hem yoğurt hem de peynir üretiminde yeniden marka olmalarını sağlamaktır.”

Geçirgen, bölgede mandacılığın geçmişteki önemine de dikkat çekti:

“1990’lı yıllarda bölge, yoğurt ve peynir üretimiyle adeta bir marka konumundaydı. Özellikle mozzarella peynirinin üretiminde büyük bir çaba ve çalışma vardı. Fakat yıllar içinde hem iç göç hem de çeşitli nedenlerden dolayı mandacılık giderek azaldı.”

Samsun'a Kandıra'dan 36 comba getirildiSamsun'a Kandıra'dan 36 comba getirildi


Mandacılığın geçmişte yalnızca 13 köyle sınırlı olduğunu hatırlatan Geçirgen, “Bugün 700 ailenin geçim kaynağı haline gelmiştir. Bu projelerin amacı hem yaşam koşullarının iyileştirilmesi hem de hayvancılığın bölgede yeniden ivme kazanmasını sağlamaktır.” dedi.


Aksu köyünde mandacılıkla uğraşan Senar Durna da üretimin arttığını belirtti:

“Geniş ve sulak ovalar nedeniyle mandacılık çok yaygındı. Zamanla bu sayı azaldı. Babam mandacılığa çok önem veriyordu. 1990’lı yıllardan beri manda besliyoruz. Şu an 100’e yakın mandamız ve ayrıca malaklarımız var. Devletin vermiş olduğu malak yardımıyla bu sayılar arttı. Artık ilçenin birçok köyünde manda besleniyor.”

Manda üreticilerinden Hamdullah Akdoğan ise projelere olan ilgiyi şöyle anlattı:

“Bölgemizdeki birçok aile mandacılığa yönelmiş durumda. Şu an Yüksekova genelinde, 'Mandacılığı Geliştirme' projesinde yararlanan birçok besicimiz var. Devlet destek veriyor ve destek olunca da insanlar tarafından daha fazla talep edilmeye başlandı. Eskiden Yüksekova mandacılık yeriydi. Gittikçe bu sayı azalmaya başlamıştı. Ancak son zamanlarda devletin de vermiş olduğu destekle beraber bu sayı yeniden artmaya başladı.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Yaşam
Varoluşsal krize giren kedi paşa paşa tedavi edildi
Varoluşsal krize giren kedi paşa paşa tedavi edildi
Diyarbakır'da korkunç kaza: 1'i ağır 8 öğrenci yaralı
Diyarbakır'da korkunç kaza: 1'i ağır 8 öğrenci yaralı
Yeni araştırma şaşırttı! Bakın hangi koku beyni yeniliyor
Yeni araştırma şaşırttı! Bakın hangi koku beyni yeniliyor