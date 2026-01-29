Yaklaşan Altın Ay bu 3 burcun yollarını aydınlatacak:

Türkiye’de “Altın Ay” olarak da bilinen Dolunaylardan en yakını 1 Şubat 2026’da gerçekleşecek. Bu Dolunay saat 22:08’de Aslan burcunda gözlemlenecek.

Çok yakında son derece önemli bir astrolojik olay yaşayacağız: Şubat dolunayı, beraberinde güçlü, yoğun ve dönüştürücü bir enerji getirecek. Dolunay her zaman bir doruk noktasıdır; daha önce başlayan her şey gün yüzüne çıkar ve sonuçlar görünür hale gelir. Ancak bu sefer Ay, altın sembolizmini taşıyacak: refah, bolluk, netlik ve yapılan çabaların karşılığı. Etkisi tüm burçlar tarafından hissedilecek, ancak bazıları için özellikle güçlü ve somut olacak.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için Şubat Dolunayı gerçekten altın bir an olacak, çünkü uzun zamandır sadece zihinlerinde gelişen fikirlerden somut sonuçlar ve netlik getirecek. Son haftalarda farklı fırsatlar arasında dağılmış olsalar da, şimdi Ay onları tam olarak en büyük potansiyelin bulunduğu yere odaklayacak. Altın enerji, doğru yönü seçtiklerini gösterecek başarılı bir anlaşma, teklif veya haber yoluyla kendini gösterecektir.

Bu Dolunay, sözlerinin daha fazla ağırlık taşıdığı ve bağlantılarının gerçek bir değer kazanmaya başladığı hissini onlara getirecek. İkizler burcu, cesur ve açık olduklarında şansın tam olarak onları takip ettiğini hissedecek. Maddi "zevk", içsel tatminle el ele gidecek. Böylece, Dolunay, zekalarının ve esnekliklerinin nihayet ödüllendirildiği hissini pekiştirecek.

TERAZİ

Terazi burçları için altın ay, uzun zamandır aradıkları dengeyi getirecek, ancak bu sefer gerçek hayatta da çok somut bir yansıması olacak. Dolunay, meyve vermeye başlayacak ilişkileri, ortaklıkları ve anlaşmaları aydınlatacak. Terazi burçları genellikle tereddüt eder ve kararlarını ertelerler, ancak şimdi içsel bir güvenlik ve özgüven hissedecekler.

Altın enerji, yeni insanlarla iş birliği yaparak elde edilecek tanınma, destek veya maddi kazanç yoluyla kendini gösterecektir. Bu Dolunay, uzlaşmalarının boşuna olmadığını göstererek onları "altın gibi parlatacaktır". Terazi burçları, verdikleri ve aldıkları arasında bir uyum hissedeceklerdir. Bu nedenle, Ay onlara sadece maddi değil, aynı zamanda derin duygusal bolluk da getirecektir.

BALIK

Balık burcu için Şubat Dolunayı büyülü ve son derece güçlü olacak, çünkü sezgilerini uyandıracak ve onu gerçek bir başarı aracı haline getirecek. Altın Ay, içlerinde hissettikleri ancak tam olarak takip etmeye cesaret edemedikleri bir yolu aydınlatacak. Ancak şimdi, olaylar onları açık ve net bir şekilde doğru insanlara ve fırsatlara yönlendirecek.

Dolunay, onlara beklenmedik bir şans, destek veya finansal fırsat sunarak adeta hiç beklemedikleri bir anda ortaya çıkacak ve onları "parlatacak". Şans gibi görünse de, aslında duyarlılıklarının ve sabırlarının bir ödülü olacak. Balık burcu, manevi zenginliğin maddi zenginliğe nasıl dönüştüğünü hissedecek. Böylece Ay, onlara kalplerinin peşinden gittiklerinde hayatın onlara büyük ödüller getireceğini gösterecek.

Ay döngülerinin gücünü ve bunların sadece duygularımızı değil, hayatımızdaki gerçek olayları da nasıl etkilediğini gerçekten fark edenimiz azdır. Dolunay sadece gece gökyüzünde güzel bir görüntü değil, aynı zamanda bir doruk noktası, gerçek ve ödül anıdır. Şubat ayının Altın Ayı, özellikle İkizler, Terazi ve Balık burçları için bunun kanıtı olacaktır . Bu burçlar, Ay'ın enerjisinin onları nasıl desteklediğini ve bolluğa nasıl götürdüğünü hissedecekler. Bazen altın hemen parlamaz, ama geldiğinde her şeyi değiştirir. Ve bu dolunay, ay ritimleriyle uyum içinde olduğumuzda hayatın lehimize işlemeye başladığını hatırlatacak.