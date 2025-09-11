Windows güncellemesi sorun çıkardı: Geçici çözüm Microsoft'tan geldi

Sorun, Windows ve Windows Server'ın en son sürümlerinde ortaya çıkıyor. Microsoft, sorunu kabul etti ve geçici bir çözüm önerdi. Hot Hardware'in bildirdiğine göre, hatayı düzeltmek için daha sonra özel bir yama yayınlanacak.

WİNDOWS GÜNCELLEMESİ UYGULAMALARDA SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Mevcut verilere göre sorun, Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) fonksiyonunun hatalı çalışmasından kaynaklanıyor ve yönetici haklarına sahip olmayan hesaplarda ortaya çıkıyor.

Kullanıcılar, işletim sistemindeki her hesap için ayrı ayrı yapılandırılmış uygulamaları yükleme ve belirli programları başlatma gibi çeşitli eylemler gerçekleştirirken UAC penceresinin görüntülendiğini görebilirler.

Bu davranış, Autodesk'i başlatma, MSI kurtarma komutlarını çalıştırma vb. gibi çeşitli eylemler gerçekleştirirken ortaya çıkabilir.

MİCROSOFT SORUNU KABUL ETTİ VE GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM ÖNERDİ

Microsoft, geçici bir çözüm olarak kullanıcıların sorunlu uygulamaları yönetici olarak çalıştırmasını, bunun için simgeye sağ tıklayıp açılan menüden uygun öğeyi seçmesini öneriyor.

Uygulama Başlat menüsündeyse kısayola sağ tıklayıp Gelişmiş'i seçip Yönetici olarak çalıştır'ı seçebilirsiniz.

Kuruluşlarda yöneticiler özel bir grup politikası ayarlayabilir ve Bilinen Sorun Geri Alma mekanizmasını kullanabilirler.

Microsoft bu sorun için bir düzeltme üzerinde çalışıyor. Düzeltmenin, bir sonraki işletim sistemi güncellemelerinden birinin parçası olması bekleniyor. Düzeltme için kesin bir zaman çizelgesi açıklanmadı.