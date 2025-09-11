Windows güncellemesi sorun çıkardı: Geçici çözüm Microsoft'tan geldi

Windows güncellemesi sorun çıkardı: Geçici çözüm Microsoft'tan geldi
Yayınlanma:
Geçtiğimiz ay yayınlanan Windows için zorunlu güncelleme, uygulama yüklemede ve sistemde yönetici hakları gerektiren bazı işlemleri gerçekleştirmede sorunlara yol açabilir.

Sorun, Windows ve Windows Server'ın en son sürümlerinde ortaya çıkıyor. Microsoft, sorunu kabul etti ve geçici bir çözüm önerdi. Hot Hardware'in bildirdiğine göre, hatayı düzeltmek için daha sonra özel bir yama yayınlanacak.

WİNDOWS GÜNCELLEMESİ UYGULAMALARDA SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Mevcut verilere göre sorun, Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) fonksiyonunun hatalı çalışmasından kaynaklanıyor ve yönetici haklarına sahip olmayan hesaplarda ortaya çıkıyor.

Kullanıcılar, işletim sistemindeki her hesap için ayrı ayrı yapılandırılmış uygulamaları yükleme ve belirli programları başlatma gibi çeşitli eylemler gerçekleştirirken UAC penceresinin görüntülendiğini görebilirler.

Bu davranış, Autodesk'i başlatma, MSI kurtarma komutlarını çalıştırma vb. gibi çeşitli eylemler gerçekleştirirken ortaya çıkabilir.

MİCROSOFT SORUNU KABUL ETTİ VE GEÇİCİ BİR ÇÖZÜM ÖNERDİ

thumbs-b-c-1b0a6fdeadd8a37ebeda923a4b0b9bd8.jpg

Microsoft, geçici bir çözüm olarak kullanıcıların sorunlu uygulamaları yönetici olarak çalıştırmasını, bunun için simgeye sağ tıklayıp açılan menüden uygun öğeyi seçmesini öneriyor.

Uygulama Başlat menüsündeyse kısayola sağ tıklayıp Gelişmiş'i seçip Yönetici olarak çalıştır'ı seçebilirsiniz.

Kuruluşlarda yöneticiler özel bir grup politikası ayarlayabilir ve Bilinen Sorun Geri Alma mekanizmasını kullanabilirler.

Microsoft bu sorun için bir düzeltme üzerinde çalışıyor. Düzeltmenin, bir sonraki işletim sistemi güncellemelerinden birinin parçası olması bekleniyor. Düzeltme için kesin bir zaman çizelgesi açıklanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Yaşam
Muğla'da mahsur kalan Alman kurtarıldı
Muğla'da mahsur kalan Alman kurtarıldı
Şahin kardeşleri katleden baba ve oğlu hakkında karar verildi
Şahin kardeşleri katleden baba ve oğlu hakkında karar verildi
O sandığınız grip değil!
O sandığınız grip değil!