Üç ülke tek hedef: Daha yeşil bir dünya

Üç ülke tek hedef: Daha yeşil bir dünya
Yayınlanma:
Edirne’de düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali’nde Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan yaklaşık 200 bisikletli tarihi köprülerde pedal çevirdi. Etkinlikte yeşil alanlar, bisiklet yolları ve sürdürülebilir yaşam vurgusu yapıldı. Festival AB desteğiyle gerçekleşti.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali gerçekleştirildi. Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle, Edirne Belediyesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Festival Saraçlar’da başladı

Saraçlar Caddesi’ndeki festival alanında başlayan etkinlik, bando konseriyle açıldı. Ardından halk oyunları gösterileriyle devam eden programda Türk, Bulgar ve Yunan bisikletliler birlikte pedal çevirdi.

Başkan Gencan: “Yeşil alanlar ve bisiklet yolları önceliğimiz”

Belediye Başkanı Filiz Gencan, Avrupa Birliği ve birçok kurumun desteğiyle kapsamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Gencan, bisikletle hem sağlıklı yaşam hem de çevre bilinci mesajı verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimizde daha yeşil alanlar ve daha fazla bisiklet dostu yollar olsun istiyoruz. Bundan sonra şehrimizde yeni planlamalar yaparken önceliğimiz yeşil alanlar ve bisiklet yollarının çok olması, vatandaşların huzurlu ve güvenli yaşayacağı alanlar oluşturmak olacak.”

Gencan, festival kapsamında kentin tarihi köprülerinde ve caddelerinde bisiklet sürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

ETSO Başkanı Sezai Irmak da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini söyledi. Irmak, “Bu kadar çok araç ve hava kirliliği olmasın. Avrupa’daki örnek şehirler gibi herkes işine bisikletle gidip gelsin.” diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Müsteşar Ramunas Janusauskas ise sürdürülebilir hareketlilik konusunda pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Festivalin sonunda yaklaşık 200 bisikletli, Edirne’nin tarihi köprülerini de içine alan bir rotada kent turu yaptı. Etkinlik, sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilinci konusunda önemli bir farkındalık yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Yaşam
Varoluşsal krize giren kedi paşa paşa tedavi edildi
Varoluşsal krize giren kedi paşa paşa tedavi edildi
Diyarbakır'da korkunç kaza: 1'i ağır 8 öğrenci yaralı
Diyarbakır'da korkunç kaza: 1'i ağır 8 öğrenci yaralı
Yeni araştırma şaşırttı! Bakın hangi koku beyni yeniliyor
Yeni araştırma şaşırttı! Bakın hangi koku beyni yeniliyor