Üç ülke tek hedef: Daha yeşil bir dünya

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Edirne Uluslararası Bisiklet Festivali gerçekleştirildi. Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteğiyle, Edirne Belediyesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Festival Saraçlar’da başladı

Saraçlar Caddesi’ndeki festival alanında başlayan etkinlik, bando konseriyle açıldı. Ardından halk oyunları gösterileriyle devam eden programda Türk, Bulgar ve Yunan bisikletliler birlikte pedal çevirdi.

Başkan Gencan: “Yeşil alanlar ve bisiklet yolları önceliğimiz”

Belediye Başkanı Filiz Gencan, Avrupa Birliği ve birçok kurumun desteğiyle kapsamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Gencan, bisikletle hem sağlıklı yaşam hem de çevre bilinci mesajı verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimizde daha yeşil alanlar ve daha fazla bisiklet dostu yollar olsun istiyoruz. Bundan sonra şehrimizde yeni planlamalar yaparken önceliğimiz yeşil alanlar ve bisiklet yollarının çok olması, vatandaşların huzurlu ve güvenli yaşayacağı alanlar oluşturmak olacak.”

Gencan, festival kapsamında kentin tarihi köprülerinde ve caddelerinde bisiklet sürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

ETSO Başkanı Sezai Irmak da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini söyledi. Irmak, “Bu kadar çok araç ve hava kirliliği olmasın. Avrupa’daki örnek şehirler gibi herkes işine bisikletle gidip gelsin.” diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Müsteşar Ramunas Janusauskas ise sürdürülebilir hareketlilik konusunda pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Festivalin sonunda yaklaşık 200 bisikletli, Edirne’nin tarihi köprülerini de içine alan bir rotada kent turu yaptı. Etkinlik, sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilinci konusunda önemli bir farkındalık yarattı.