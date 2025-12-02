Trabzon'dan bir dahi daha çıktı! "Harika çocuk" dünyayı şaşırttı

Trabzon’un Yomra ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Lina Saka, henüz ilkokul çağında uluslararası matematik başarısıyla dikkat çekti.

Matematiğe küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan Lina, çeşitli yarışmalarda önemli dereceler elde etti.

Kasım ayında düzenlenen Amerikan Matematik Olimpiyatı’na katılan Lina Saka, 40 ülkeden binlerce öğrencinin yer aldığı sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak kendi seviyesinde Türkiye birincisi ve dünya genelinde 310’uncu oldu.

Altın madalya kazanan Lina, temmuz ayında Singapur’da düzenlenecek Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na davet edildi.

Matematik dehası Lina Saka, duyanın büyümüş de küçülmüş diyeceği şu sözleri ifade etti:

"Sayıları öğrendiğimde sayılarla oynamayı ve bulmaca çözmeyi çok sevdim. Bunları sevdikçe matematiği daha çok sevdim. Eğlenerek daha rahat ve güzel çalıştım. Öğretmenimiz sınav yaptığında ve sonrasında yüksek not aldığımda daha fazlasını yapmak istiyorum. Yüksek not aldıkça yaptıklarım kolay gelmeye başlıyor. En sevdiğim ders matematik ama diğer dersleri de seviyorum. Hayriye öğretmenimle matematik sorularını çözmek çok hoşuma gidiyor. Amerikan Matematik Olimpiyatları Sınavı’nın içinde 25 soru var. 6’ncı ve 7’nci sınıfların soruları da yer alıyor. Dünya genelinde 40 ülke katıldı. Ben Türkiye 1’incisi, dünya 310’uncusu oldum. Çok heyecanlı hissetmiştim. Sınavdan çıktığımda, ‘Ben altın madalya kazanacağım, çok güzel geçti’ diyordum. Bekliyor olmama rağmen heyecanlı ve garip hissettim"

"ATATÜRK'ÜN EMANETİ TÜRKİYE'YE NOBEL GETİRMEK İSTİYORUM"

Hedefinin savcı olmak olduğunu söyleyen Lina, başarıya ulaşmak için odaklanmanın yeterli olduğunu vurguladı:

"İlk kez girdiğim bir sınavda altın madalya almış olmak beni çok mutlu etti. İlerde savcı olmak istiyorum. Atatürk’ün bize emanet ettiği ülkemize matematik dalında Nobel ödülü getirmek istiyorum. Diğer arkadaşlarım da 3-4 saat yerine 1 saat düzenli ve disiplinli çalışabilirler. 1 saat odaklanarak çalışırlarsa aynı verimi alabilirler. Arkadaşlarım oynarken yanlarına gitmek istiyordum ama ‘Çalışacağım ve altın madalya kazanacağım’ diyerek kendimi motive ediyordum. Çalıştım ve madalyamı aldım. Kitap okumayı, yüzmeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum. Ailem ve sevdiklerim bana inanıyor bu sayede daha rahat çalışabiliyorum"

Lina’nın babası Mehmet Salih Saka, kızının başarısıyla gururlandığını belirtti:

"Kızım benim gurur kaynağım. Eğitimiyle annesi daha çok ilgilendi. Yetenekli ve başarılı bir kızımız var zaten. Onu sevgiyle büyüttük. Mutlu oluyorum, duygulanıyorum ve gururlanıyorum. Online eğitimler alıyor ve maddi imkânlarımız doğrultusunda özel hocada tutuyoruz"

Anne Ayça Karadeniz Saka ise Lina’nın matematikle olan bağının küçük yaşta başladığını vurguladı:

"Bu başarıdan dolayı gururlu ve mutluyuz. İlk defa uluslararası bir olimpiyatta başarı elde etti. Öncesinde Türkiye 1’incilikleri aldığı deneme sınavları da olmuştu. 1’inci sınıfa giderken Türkiye Zeka Oyunları’nda 9’uncu oldu. Türkiye 1’incisi olarak altın madalya kazandı. Singapur’dan davet aldı ve temmuzda finallere gidecek. Dünya’da da 310’uncu oldu. Matematiği çok seviyor. Küçüklüğünden beri ilgisi var ve hep sudoku oynardı. Arkadaşları oyun oynarken kâğıt ve kalemle yanımıza gelirdi ve şu an o sevgisinin karşılığını alıyor"

Sevgi ve öz güvenin çocuğun gelişiminde belirleyici olduğunu belirten anne Saka, şunları söyledi: