Tek katlı evden 1 ton çöp çıktı

Eskişehir'de vatandaşların şikayet üzerine girilen tek katlı evden 1 ton çöp çıkarıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı müstakil evden 1 ton çöp çıkarıldı.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki müstakil ev vatandaşların istek ve şikayeti üzerine ekip tarafından kontrol edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Temizlik ve Vetenir İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, polis ve zabıta ekipleriyle birlikte tek katlı eve girerek çalışma başlattı.

Temizlik çalışmaları sırasında evden çıkarılan 1 ton çöp, beledeyiye ait atık toplama merkezine taşındı.

Temizlik sonrası Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evde ve bahçesinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

