Tatilden dönen büfe sahibi iş yerinde gördüklerine inanamadı

Yayınlanma:
Kocaeli'de tatilden dönen kişi büfesine geldiğinde gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Kocaeli Körfez ilçesi Yarımca'da büfe işleten Murat Kurt, bir süre önce ailesiyle birlikte tatile çıktı.

Murat Kurt, tatilden dönüşünde büfesine geldiğinde gözlerine inanamadı.

Büfe tamamen boşaltılmıştı ve içinde hiçbir şey kalmamıştı.

Özgür Kocaeli'deki habere göre büfenin Murat Kurt tatildeyken hırsızlar tarafından boşaltıldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde detaylı incelemelerde bulunurken, yaklaşık 500 bin liralık ürünün çalındığı saptandı.

Hırsızların güvenlik kamera kayıtlarını sildiği ve modemi söktüğü de ortaya çıktı. İş yerine arka tarafta bulunan pencereden girildiği belirlendi.

Esnaf Murat Kurt, “Biz tatildeydik. Döndüğümüzde dükkanımın soyulduğunu gördüm. 17 Ağustos gecesi saat 03.00 sularında hırsızlık yapılmış. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Çok mağdur olduk" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

