Tarih kitapları yeniden yazılıyor: "Gondwana" süper kıta çıktı, iyi mi?

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Parçalanma Süreci ve Modern Kıtaların Doğuşu

Gondvana’nın kaderi, yaklaşık 180 milyon yıl önce başlayan aşamalı kopmalarla değişti. Afrika ve Güney Amerika ayrılırken aralarında Güney Atlantik Yarığı açıldı; bu iki kıtanın kıyı şeritleri günümüzde bile iki kaşık gibi birbirine oturur. Doğuda ise Madagaskar, Hindistan, Avustralya ve Antarktika kütleden koptu. Yaklaşık 50 milyon yıl önce Hindistan’ın büyük bir hızla kuzeye kayıp Avrasya ile çarpışması Himalayaları yükseltirken; Antarktika güney kutbuna çekilip buz tuttu, Avustralya ise kuzeye doğru sürüklenmeye devam etti.