Tarih kitapları yeniden yazılıyor: "Gondwana" süper kıta çıktı, iyi mi?
Meğer okulda öğrendiğimiz haritalar eksikmiş! 🌍 Bilim insanları Himalayalar ve Asya’nın altındaki gizli blokları keşfetti: Antik Gondvana kıtası sanılandan çok daha büyük çıktı ve karaların %80’ini kapladığı belgelendi.
Gezegenin Antik Devı: Gondvana Nedir ve Nasıl Oluştu?
Dünya, yüzeyinin altındaki tektonik hareketlerle sürekli kabuk değiştiren dinamik bir gezegendir. Yaklaşık 550 milyon yıl önce Geç Ediacaran döneminde gerçekleşen devasa levha hareketleri; bugünün Afrika, Güney Amerika, Avustralya, Antarktika, Hindistan, Arap Yarımadası ve Madagaskar’ını kapsayan tek bir devasa kara parçasını, yani Gondvana'yı meydana getirdi. Zamanla Pangea'nın bir parçası olan ve ardından Tetis Denizi'nin açılmasıyla kuzeydeki Lavrasya'dan ayrılan Gondvana, güney yarımkürenin hakim gücü haline geldi.
Ezber Bozan Keşif: Gondvana Sanılandan Çok Daha Büyükmüş
Jeoloji dünyasında uzun süredir Gondvana'nın tam anlamıyla bir "süper kıta" mı yoksa sadece "büyük bir kara parçası" mı olduğu tartışılıyordu. Geçmiş hesaplamalar, Gondvana'nın zirve döneminde Dünya üzerindeki toplam kara kütlesinin %64'ünü kapladığını gösteriyor ve bu oran bazı uzmanlarca yetersiz bulunuyordu. Ancak Çin Jeolojik Bilimler Akademisi ve Curtin Üniversitesi jeologlarının yürüttüğü son araştırmalar ezber bozdu. Himalayalar, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın altındaki derin kayaç katmanlarında Gondvana doğuşuyla eşleşen izler bulundu.
Unvan Tescillendi: Karaların %80’i Ona Aitti
Yeni jeolojik analizler, Gondvana'nın sınırlarının daha önce önemli ölçüde hafife alındığını kanıtladı. Gizli kıtasal blokların hesaplamalara dahil edilmesiyle, Gondvana’nın toplam kara kütlesinin %64’ünü değil, yaklaşık %80’ini kapladığı ortaya çıktı. Günümüzde gezegenin en büyük kara kütlesi olan Afro-Avrasya’nın bile toplam karaların yalnızca %57’sini kapladığı düşünüldüğünde, %80'lik bu oran Gondvana'ya Pangaea, Rodinia ve Kolombiya gibi resmi "süper kıta" statüsünü kesin olarak kazandırdı.
Parçalanma Süreci ve Modern Kıtaların Doğuşu
Gondvana’nın kaderi, yaklaşık 180 milyon yıl önce başlayan aşamalı kopmalarla değişti. Afrika ve Güney Amerika ayrılırken aralarında Güney Atlantik Yarığı açıldı; bu iki kıtanın kıyı şeritleri günümüzde bile iki kaşık gibi birbirine oturur. Doğuda ise Madagaskar, Hindistan, Avustralya ve Antarktika kütleden koptu. Yaklaşık 50 milyon yıl önce Hindistan’ın büyük bir hızla kuzeye kayıp Avrasya ile çarpışması Himalayaları yükseltirken; Antarktika güney kutbuna çekilip buz tuttu, Avustralya ise kuzeye doğru sürüklenmeye devam etti.
Geçmişin Kanıtları: Fosiller, İklim ve Yeraltı İzleri
Gondvana’nın bir zamanlar tek bir bütün olduğunu kanıtlayan en somut veriler fosil ve paleomanyetizm kayıtlarıdır. Binlerce kilometre okyanusla ayrılmış Güney Amerika ve Afrika’da aynı dinozor türlerinin, buz kayalarının ve Glossopteris eğrelti otu fosillerinin bulunması bu bütünlüğün açık göstergesidir. Ilıman ve tropikal ormanlarla kaplı bu antik dev; dev kertenkele Megalanya ve Leaellynasaura gibi dinozorlara ev sahipliği yapmış, bitki örtüsünün izleri günümüz Avustralya ve Yeni Zelanda florasında varlığını korumuştur.
Geleceğin Süper Kıtası: Tektonik Çark Dönmeye Devam Ediyor
Yer kabuğunun derinliklerindeki ısı akıntıları ve levha hareketleri durmuş değil. Örneğin Avustralya levhası günümüzde hâlâ yılda yaklaşık 3 santimetre hızla kuzeye doğru ilerliyor. Gezegenimizin geçmişte Pangea ve Gondvana gibi dev kütleleri birleştirip parçaladığı döngüsel süreç devam ediyor. Geologlar, yüz milyonlarca yıl sonra Dünya üzerinde tüm karaların yeniden birleşerek yeni bir süper kıta oluşturacağını öngörüyor.