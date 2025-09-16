Sosyal medya şakası pahalıya patladı: Yemek kazanına idrarını yapan gençlere 300 bin dolarlık ceza

Sosyal medya şakası pahalıya patladı: Yemek kazanına idrarını yapan gençlere 300 bin dolarlık ceza
Yayınlanma:
Çin'de, İngilizce "hot pot" adı verilen, ülkeye özgü kaynar kapta haşlanmış et yemekleri sunulan restoranda masadaki kazana idrarını yapan 17 yaşlarındaki bir grup genç, 300 bin dolardan fazla para cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, "Haidilao" adlı restoran zincirinin Şanghay şehrindeki şubesinde şubatta yaşanan olayda mahkeme, restoran zincirini itibar kaybına ve maddi zarara uğrattıkları gerekçesiyle gençleri büyük meblağda para cezasına mahkum etti.

Mahkeme, kararında, gençlerin, videoya çekerek sosyal medyada paylaştıkları eylemlerinin "aşağılayıcı davranış" olarak restoran zincirinin mülkiyet haklarına ve itibarına zarar verdiğini, servis araçlarını kirlettiğini ve kamuoyunda derin rahatsızlığa yol açtığını belirtti.

74ce2db0-ffd9-11ef-9938-4f9cab1c3c72-jpg.webp

Gençlerin ailelerinin, vasilik görevlerini yerine getiremediği için sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine hükmeden mahkeme, restoran zincirine, operasyon ve itibar kaybı nedeniyle 2 milyon yuan (280 bin dolar), servis araçlarına verilen zarar ve temizlik masrafları için 130 bin yuan (18 bin 260 dolar) ve yasal masraflar için 70 bin yuan (9 bin 830 dolar) tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme, restoran zincirinin, olayın ardından 4 binden fazla müşteriye yaptığı para iadelerinden kaynaklanan zararın da gençler ve ailelerince karşılanması talebini ise bunun işletmenin kendi kararı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Çin'in en popüler kaynar kap restoranlarından Haidilao'nun ülke içinde ve dışında 1000'den fazla şubesi bulunuyor. "Aile dostu" olarak tanıtılan restoran, yemek dışında müşterilere sunduğu ilginç hizmetlerle biliniyor. Çocuklar için oyun alanları olan, yemek servisi sırasında özel gösteri ve sunumlar yapılan restoranda, kadın müşterilere bedava tırnak bakımı hizmeti de veriliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

