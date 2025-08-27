Sokak ortasında çocuğu kaçırmaya çalıştı: Esnaf son anda yetişti

9 yaşındaki erkek çocuk, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken, esnafın şüpheliye müdahalesiyle kurtuldu. O anlar kameraya yansırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi’nde meydana geldi. Erkek çocuk, bir şüpheli tarafından tişörtünden tutularak zorla götürülmeye çalışıldı. Bu sırada çocuğun ağlayarak yardım istemesi üzerine çevrede inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan, duruma müdahale etti. Şüpheli ile Aslan arasında arbede yaşanırken, çocuk şüphelinin elinden kurtulup kaçtı. Yaşanan kavgada Ahmet Aslan bileğinden yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Olay anını DHA’ya anlatan Aslan, iş yerinin önünde otururken telefonda arkadaşıyla konuştuğunu ve şüpheliyi fark ettiğini belirterek, “Yetişkin birinin çocuğu böyle elini ağzına koyarak sıkıştırdığını gördüm bir yandan. Çocuk ‘Ağabey beni kurtar’ deyince ben de kalktım. Çocuk koşmaya başladı. Şüpheliye ‘Sen kimsin’ dedim. ‘Amcasıyım’ dedi. ‘Amcasıysan sen nasıl yeğenine böyle davranıyorsun?’ dedim. Çocuğun ‘Beni kurtar’ demesi beni şüphede bırakmıştı zaten. Orada ben baktım yalan söylüyor. Ona müdahale etmeye başladım. Yani vatandaşlık görevi. Kim olsa aynısını yapardı. Ona müdahale etmeye çalışırken bir itişme kakışma oldu” dedi.

‘POLİS ŞÜPHELİYE RAHAT ULAŞSIN DİYE ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTTIM’

Aslan şüpheliye müdahale ederken parmağının kırıldığını ifade ederek, “Ona yumruk atarken parke standını tuttu. Elim parkeye gelince parmaklarım kırıldı. Ondan sonra burada boğuştuk. Buradan caddeye kadar gittik. Caddede bağırmaya başladım. Can havliyle hiç kimseye bir şey söyleyemedim. ‘Bu çocuk kaçırıyor herkes müdahale etsin’ diye bağırdım. Bütün herkes duyarlı olsun diye yaptım. Darbe almıştım. Kimse müdahale etmedi. Şüphelinin üstünü başını yırttım. O şekilde de gönderdim. Sırf emniyet güçleri şüpheliye rahat ulaşsın diye. Çocuğun hemen tişört alacak parası olmadığı belliydi. Daha sonra aileyle beraber emniyete gittik. Aile şikayetçi oldu. Daha sonra hastaneye gittim. Parmaklarımın kırık olduğunu öğrendim” dedi.

Çocuğun ailesi Yılmaz'a teşekkürlerini iletti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.