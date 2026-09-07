Şekersiz reçel de olur! Hem de mis gibi olur!

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Ev Yapımı Reçellerde Sağlıklı Dönüşüm: Şekersiz de Olur mu?

Yaz mevsimi, doğanın bize sunduğu en taze ve renkli meyvelerle kışlık hazırlıklar yapmak için mükemmel bir zamandır. Ev yapımı reçeller; market raflarındaki katkı maddeli ürünlere kıyasla hem lezzet, hem ekonomi hem de el emeğinin verdiği memnuniyet açısından her zaman ilk tercihimiz olur. Ancak geleneksel tariflerde kullanılan bire bir (1 kg meyveye 1 kg şeker) beyaz şeker oranı, bu doğal lezzetleri yüksek kalorili birer şeker deposuna dönüştürür. Oysa lezzetinden ve kıvamından ödün vermeden geleneksel şekeri alternatif maddelerle değiştirmek ve çok daha sağlıklı konserveler hazırlamak mümkündür.