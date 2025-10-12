Profesör tromboz riskini artıran iki nedeni açıkladı

Prof. Dr. Ar, bir sempozyum için geldiği Edirne'de, 13 Ekim Dünya Tromboz Günü'nün önemli bir farkındalık günü olduğunu söyledi.

Trombozun, damarların içinde pıhtı oluşması ve pıhtıya bağlı organ bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olan önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Ar, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakarsak dünyada en çok ölüme yol açan nedenler arasında tromboz birinci sırada duruyor. Bu kadar göz önünde olmasına rağmen çok farkında değiliz." dedi.

Ar, damar sisteminde pıhtı oluşması durumunda damardaki kan akışının durma noktasına geldiğini ve organların olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"TOPLUMA BELİRGİN BİR YÜK GETİRİYOR"

Pıhtı nedeniyle her yıl dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Ar, şunları kaydetti:

"Belki kanser daha fazla dikkat çekiyor ama kanserden daha çok ölüme neden olan bir rahatsızlık. Örneğin kalp krizi dediğimiz durum koroner damarların tıkanması, bir tromboz. Felç, beyin damarlarının tıkanması, bir tromboz. Akciğer damarlarının, bacak damarlarının tıkanması ve bunun gibi damar tıkanıklarının hepsi tromboz durumu. Hem ölümcüllük açısından hem de sonrasında bıraktığı komplikasyonlar ve yarattığı hastalık durumları açısından son derece önemli. Topluma belirgin bir yük getiriyor. Önemli bir sağlık sorunu bu açıdan."

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİYLE KORUNMAK MÜMKÜN

Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, yaşam tarzı değişiklikleriyle trombozdan korunmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

Hareketli yaşam tavsiyesinde bulunan Ar, "Basit tedbirlerle üstesinden gelinebilecek bir sağlık sorunu. En basiti egzersiz ve düzenli hareket. Bunun yanında sağlıklı beslenme. Kilodan uzak durmalı. Obezite ve sigara kullanımı, kan pıhtılaşması için önemli bir risk faktörü. Sigara damar tıkanıklığını artırıyor. Yaşam tarzında yapacağınız önemli değişikliklerle bu ölümcül hastalığın önüne geçmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Ar, kan pıhtılaşması ve damar tıkanıklığının tedavisi olan bir rahatsızlık olduğunu ancak esas olanın alınacak tedbirlerle bundan korunmaktan geçtiğine dikkati çekti.

Toplum sağlığına katkı vermek adına tüm dünyada farkındalık çalışması yapıldığını dile getiren Ar, "Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Tromboz Hemostaz Derneği, bu sağlık sorununa dikkat çekmek için 13 Ekim'i Dünya Tromboz Günü ilan etti. Biz de farkındalık çalışmalarına destek vererek halkımızı bilgilendirici çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.