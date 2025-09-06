Profesör anne ve genç satranççı kızı 15 ülkeden rakiplerle aynı salonda yarıştı

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Atakişi ile 15 yaşındaki kızı Bahar Ece Atakişi, Bitlis’te düzenlenen “2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası”nda birlikte mücadele ediyor. 15 ülkeden 400 sporcunun katıldığı organizasyonda, anne ve kızı farklı kategorilerde yarışıyor.

İran, Azerbaycan, Irak, Özbekistan, Gürcistan, Mısır, Suriye, Afganistan, Kazakistan, Ürdün, Rusya, Danimarka, Güney Afrika, Nijerya, Türkmenistan ve Türkiye'den sporcuların yer aldığı turnuvada, her iki sporcu da rakiplerine karşı hamlelerini titizlikle seçiyor. Aynı salonda maç yapan anne-kız, turnuva öncesinde birbirlerini motive ediyor; galibiyet sevincini ve mağlubiyet üzüntüsünü birlikte paylaşıyor.

Satrançla 2018 yılında tanıştığını söyleyen Prof. Dr. Emine Atakişi, o tarihten bu yana antrenörlük ve hakemlik görevlerinde bulunduğunu belirtti. Şimdi ise oyunculuk yapmanın tadını çıkardığını vurguladı:

“3 yıldır oyunculuk deneyimi tadıyorum. Oyunculuk hepsinden daha güzel. İkinci kademe antrenörlük belgemi de almak üzereyim. Uzun süre hakemlik yaptım ama bunların arasında en güzeli ve zevklisi bence oyunculuk.”

Atakişi, turnuvadaki atmosferin oldukça heyecan verici olduğunu dile getirdi:

“İran ve Azerbaycan yoğunluklu olmak üzere 15 ülkeden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım var. Sporcular gayet güçlü. Turnuvada güzel ve heyecanlı bir ortam var. Kızımla yarışmak da ayrıca güzel. Aynı kategoride değiliz ama aynı salonda olmak çok güzel ve heyecanlı.”

Kızının satranca ilkokul birinci sınıfta başladığını belirten Atakişi, “Kızımla aynı salonda olmak beni daha çok motive ediyor. Onunla bu heyecanı tatmak, aynı ortamda bulunmak ve aynı heyecanı yaşamak çok güzel bir duygu. Bütün annelere tavsiye ederim. Dışarıda çocuklarını bekleyeceklerine salonun içinde olsunlar. Çocuklarıyla birlikte yarışsınlar. Hepsi sporcu olabilirler.” ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki Bahar Ece Atakişi ise daha önce birçok uluslararası turnuvaya annesiyle birlikte katıldığını ancak Bitlis’e ilk kez geldiğini söyledi. Turnuvanın hem eğlenceli hem stresli geçtiğini ifade eden genç sporcu, duygularını şöyle anlattı:

“Annemle farklı kategorilerdeyiz. Bu, hem iyi hem de kötü. Maçta yarışırken annemin maçına da bakıyorum. Onun durumuna göre psikolojim de değişiyor. Güzel oluyor. Sevincimizi de üzüntümüzü de birlikte yaşıyoruz. İlk turu o kaybetmişti. Ben almıştım ama sevinemedim. Birlikte üzüldük.”

Zorlu rakiplerle mücadele ettiğini belirten Bahar Ece, kendi kategorisindeki oyuncuların da oldukça güçlü olduğunu vurguladı:

“B kategorisindeyim ama A kategorisini düşünemiyorum. Kategorimdekiler bile güçlerinin çok çok üstünde oynuyorlar. Kesin yenerim dediğim kişilerle berabere kaldım. Bu turda ne olacak bilmiyorum.”

Turnuva ortamından keyif aldığını da dile getiren genç sporcu, şu sözlerle duygularını tamamladı: