Pagan tapınaklarından tünel ağlarına: Medeniyetten uzakta 20 bin nüfuslu antik şehir

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Tünellerle Bağlı Pagan Yaşamı ve Sıra Dışı Yapılar

Upliscihe; tapınaklar, eczane, tahıl ambarları, su kuyusu ve hatta bir amfitiyatro gibi gelişmiş yapıları barındıran, tüneller ağıyla birbirine bağlı dev bir pagan merkezi olarak inşa edilmişti. Efsanelere göre köleler tarafından Güneş Tanrıçası'na adanarak yapılan şehirde, mahkumların çektiği acıların dışarıdan görülebileceği büyüklükte tasarlanmış özel bir hapishane de yer alıyordu. Bölgede Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte bir süre paganlar ve Hristiyanlar yan yana yaşamış; kentte bin yıldan fazla geçmişe sahip bir kilise de inşa edilmiştir.