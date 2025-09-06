Nefes alamıyor denize giremiyorlardı… Şimdi hayatları değişti

Yayınlanma:
Afyonkarahisar'da göğüs çöküklüğü (kunduracı göğüs) yaşayan iki genç, AFSÜ Hastanesi’nde kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu. Kalp ve akciğere baskı yapan deformasyon düzeltildi. Hastalar: “Nefes darlığı, kalp sıkışması oluyordu. Şimdi kendimizi iyi hissediyoruz.” dedi.

Afyonkarahisar'da halk arasında "kunduracı göğüs" olarak bilinen pektus ekskavatum rahatsızlığı nedeniyle nefes almakta zorlanan iki genç, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Göğüs duvarında doğuştan oluşan çöküklük, kalp ve akciğer üzerinde baskıya yol açıyordu.

18 yaşındaki Celil Deveci ve 16 yaşındaki Adem Yaşar, yaşadıkları nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikâyetlerin yanı sıra fiziksel görünümlerinden de rahatsızdı. Bu nedenle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi’ne başvurdular. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sonrası her iki genç de sağlıklı bir göğüs yapısına kavuştu.

Celil Deveci, şikayetlerinin artması üzerine ameliyat olmaya karar verdiğini belirtti. Operasyon sonrası durumunun düzeldiğini vurgulayan Deveci, “Hocalarıma beni sağlığıma kavuşturdukları için teşekkür ederim.” dedi.

Adem Yaşar da ameliyat olabileceğini öğrenince hemen harekete geçtiğini anlatarak şunları söyledi:

“Nefes darlığı, kalp sıkışması oluyordu. Şimdi sadece ağrılarım var. Kıyafetimi çıkardığımda kendimi öz güvensiz hissediyordum. Havuza, denize giremiyordum. Şimdi kendimi iyi hissediyorum.”

Adem Yaşar’ın babası Mehmet Yaşar da oğlunun yaşadığı zorluklarda hep yanında olduklarını belirtti. Oğlunun hem sağlık hem de psikolojik olarak rahatladığını belirten Yaşar, artık denize ve havuza gönül rahatlığıyla girebileceğini söyledi.

AFSÜ Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Dumanlı, ameliyatların başarıyla tamamlandığını ve hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Dumanlı, “Hastaların göğüs kafesinin altına çelik bar yerleştirerek normal görünüme kavuşturduk. İki hastada da kalbe ve akciğere bası vardı. Takibe aldığımız hastalarımız var. Aileler, çocuklarının vücutlarında şekil bozukluğu fark ederse hemen bir uzmana başvurmalı.” diye konuştu.

