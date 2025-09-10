Muğla'da mahsur kalan Alman kurtarıldı

Muğla'da mahsur kalan Alman kurtarıldı
Yayınlanma:
Muğla'da gezintiye çıktığı Likya Yolu'ndaki kayalıklarda mahsur kalan bir Alman vatandaşını JAK ekibi kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde Likya Yolu'nda 30 yaşındaki Alman vatandaşı David Can Maximilian Atasu, öğle saatlerinde yürüyüşe çıktı.

muglada-kayaliklarda-mahsur-kalan-alman-907243-269559.jpg
Muğla'da mahsur kalan Alman kurtarıldı

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi’nin güney bloğuna gelen Atasu, yaklaşık 200 metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kaldı. Saat 14.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. JAK ekibi halatlar yardımıyla kayalıklardaki Atasu'ya ulaştı.

muglada-kayaliklarda-mahsur-kalan-alman-907241-269559.jpg
Muğla'da mahsur kalan Alman kurtarıldı

Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan Atasu'yu bulunduğu yerden indirdi. Atasu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Yaşam
Şahin kardeşleri katleden baba ve oğlu hakkında karar verildi
Şahin kardeşleri katleden baba ve oğlu hakkında karar verildi
O sandığınız grip değil!
O sandığınız grip değil!