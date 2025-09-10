Muğla'da mahsur kalan Alman kurtarıldı
Yayınlanma:
Muğla'da gezintiye çıktığı Likya Yolu'ndaki kayalıklarda mahsur kalan bir Alman vatandaşını JAK ekibi kurtardı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde Likya Yolu'nda 30 yaşındaki Alman vatandaşı David Can Maximilian Atasu, öğle saatlerinde yürüyüşe çıktı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi’nin güney bloğuna gelen Atasu, yaklaşık 200 metre yükseklikte kayalıklarda mahsur kaldı. Saat 14.30 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. JAK ekibi halatlar yardımıyla kayalıklardaki Atasu'ya ulaştı.
Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucunda mahsur kalan Atasu'yu bulunduğu yerden indirdi. Atasu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)