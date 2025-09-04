Kreşten torununu almak istedi: Yanlış çocuğu eve götürdü!

Avustralya'da Sidney kentinin güneyindeki Bangor semtinde bulunan First Steps Learning Academy adlı kreşte pazartesi günü meydana gelen olayda, torununu almak için kreşe giden dede, loş bir odada uyuyan başka bir çocuğu eve götürdü.

Hata, bir yaşındaki çocuğun annesi kreşe geldiğinde ortaya çıktı. Çocuğunu bulamayan anne, yaşadığı şoku "Tarifi mümkün olmayan bir his. Bana dedenin kim olduğunu, kimin çocuğunu alması gerektiğini, hatta neye benzediğini bile söyleyemediler. Sadece şortlu yaşlı bir adam olduğunu söylediler" sözleriyle anlattı.

"SUÇ TAMAMEN KREŞİN"

Kreşlerde güvenlik protokolüne göre çocuklar yalnızca ebeveyn, yasal vasi ya da tanımlı bakıcılar tarafından teslim alınabiliyor. Ancak anne, dedeye tepki göstermediğini vurguladı:

"Ona kızgın değiliz, onu suçlamıyoruz. Suç tamamen kreşin."

Yanlış çocuğu eve götüren adamın eşi ise kocasının büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Hatasını kabul etti. Farkına vardığında çocuğu hızla geri götürdü" dedi.

GÖREVLİ AÇIĞA ALINDI

Kreş yönetimi ise olayda ihmali olan görevlinin açığa alındığını açıkladı. First Steps yöneticisi Trisha Hastie, "Bu son derece üzücü ve münferit olay için ailelerden içtenlikle özür diliyoruz. Hiçbir kreşimizde böyle bir şey yaşanmadı. Bu olayın bir daha tekrarlanmaması için prosedürleri güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.