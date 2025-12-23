Kokina çiçeği nasıl yapılır?

Yılbaşı denilince akla gelen kırmızı tohumlarıyla tanınan kokina çiçeğinin şans getirdiğine inanılıyor.

Ayrıca eski bir rivayete göre; eğer kokinanın yaprakları ve kırmızı meyveleri bir yıl boyunca solmadan veya çürümeden kalırsa, çiçeğin sahibi ev sahibi olma şansına kavuşur.

Kırmızı ile yeşilin uyumunu kusursuz şekilde yansıtan kokina çiçeği, İstanbul Rumları tarafından yılbaşı süslemelerinde tercih edilen özel bir bitkidir.

Yılbaşı çiçeği kokinanın fiyatı ne kadar?

KOKİNA ÇİÇEĞİ NASIL YAPILIR?

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen kokinaların kırmızı meyveleri, dikenli sarmaşık biçimindeki ağaçtan insan eliyle toplanıyor. Bu kırmızı meyvelere silcan adı veriliyor.

Toplanan kırmızı meyveler birleştirilerek top haline getiriliyor ve dikenli yeşil dalların tepesine kırmızı iplerle bağlanıyor.