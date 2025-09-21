Kırlangıç Vadisi’nde tırmanış faciası: 1 ölü
Yayınlanma:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı bölgede yer alan Kırlangıç Vadisi’nde tırmanış yaparken düşen 47 yaşındaki N.Ö. hayatını kaybetti.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi sınırlarındaki Kırlangıç Vadisi’nde bugün saat 14.00 sıralarında dağcı grubu ile tırmanışa çıkan N.Ö. (47), kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde N.Ö.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Dağcının cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)