Kahverengi kanepe salgını mı yaşıyoruz?

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Tasarımcıların Ortak Kararı: Geçici Bir Trend Değil, Zamansız Bir Seçim

Popülaritesindeki ani artış nedeniyle kahverengi kanepelerin de tıpkı griler gibi birkaç yıl sonra modasının geçip geçmeyeceği merak konusuydu. Ancak görüşlerine başvurulan beş farklı iç mimar, kahverengi bir kanepenin zamanın testine dayanacak, eskimeyen ve zamansız bir yatırım olduğu konusunda hemfikir.