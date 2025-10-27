Kadrolu eşekler emekliye ayrılıyor

Yayınlanma:
Mardin'de Artuklu'nun tarihi sit alanının dar ve merdivenli olması nedeniyle çöpler uzun yıllardır eşeklerle toplanıyordu. Eşeklerin emekliye ayrılacağı öğrenildi. Emekliye ayrılan eşeklerin yerine küçük elektrikli araçların kullanılacağı belirtildi.

Mardin Artuklu'da sit alanındaki sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan eşekler, emekliye ayrılacak. Eşeklerin emekliye ayrılmasının ardından yerine ise elektrikli küçük paletli araçlar kullanılacağı belirtildi Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak, emekli olan eşekler için 22 bin metrekare alanda ‘Emekli Hayvan Çiftliği’ kurulacağını söyledi.

ÇÖPLER EŞEKLERLE TOPLANIYORDU

Önemli turizm merkezlerin arasında yer alan Mardin'in araç girmeyen dar ve merdivenli sokaklarındaki çöpler, uzun yıllardır Artuklu Belediyesi'nin kadrolu eşekleriyle toplanıyor.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BARINAKTA YAŞAMLARINI SÜRDÜRÜYORLAR

Günün erken saatlerinde, başlarında 1 belediye personeli ile başlanan ve saat 10.00'a kadar süren çöp toplama işlemi 5 saatlik dinlenme ve yemek molasının ardından saat 17.00'ye kadar devam ediyor. İş bittikten sonra belediyenin kendileri için oluşturduğu tarihi alanda kalan eşekler, ortalama 7 yıl çalıştırıldıktan sonra emekli ediliyor. Emekliye ayrılan eşekler, hayatlarının geriye kalan kısmını yine belediyeye ait barınakta sürdürüyor.

Datça’nın yaban eşekleri artık özgürDatça’nın yaban eşekleri artık özgür

Mardin’de otomobilin çarptığı eşek ile üzerindeki kişi yaralandıMardin’de otomobilin çarptığı eşek ile üzerindeki kişi yaralandı

EMEKLİ HAYVAN ÇİFTLİĞİ KURULACAK

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Artuklu Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Amak, HAYTAP ile protokol imzaladıklarını belirterek, çöp toplama amacıyla kullanılan eşeklerin artık kademeli olarak bu işten çektirileceğini ve 22 bin metrekare alanda oluşturacakları ‘Emekli Hayvan Çiftliği’nde dinlendirileceklerini belirtti.

esekler-emekli-olacak.jpg

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Amak, “Hazine mülkiyetinde olan 22 bin metrekarelik bir alanda Emeli Hayvan Çiftliği projesi hızlı bir şekilde devam etmektedir. En kısa zamanda HAYTAP ile ortak proje adı altında biz bunu tüm hayvanların yaşayabileceği Emekli Hayvan Çiftliği’ni oluşturuyoruz. Onun dışında da bir de hayvanların yaşam alanlarını oluşturmak için hızlı çalışmalar yapıldı, tüm işlemleri yapıldı, alan da tamamlandı, sokaklarda insanlara zarar veren ve tedavi ihtiyacı olan hayvanları toplayıp tedavilerini yapacağız. Merkeplerin yerine de merdivenlerden çıkabilecek çok ufak paletli araçlar düşünüyoruz. Bu paletli araçlar tamamen elektrikli olacak. Çalışmalar kısa sürede sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
Yaşam
Beklenen yağmur geldi: Su kesintilerine 3 günlük ara
Beklenen yağmur geldi: Su kesintilerine 3 günlük ara
Marul hırsız pençeli ama minik çıktı! Hepsini löp löp götürdü
Marul hırsız pençeli ama minik çıktı! Hepsini löp löp götürdü