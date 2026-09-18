Kadınlarda cinsel hazzı artıracak en basit 4 yöntemi uzmanlar açıkladı

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Cinsel yaşamla ilgili film, dizi ve sosyal medya içerikleri çoğu zaman kadınların yalnızca cinsel ilişki yoluyla kolaylıkla orgazma ulaştığı izlenimi yaratıyor. Ancak uzmanlara göre gerçek tablo bundan oldukça farklı. Araştırmalar, kadınların önemli bir bölümünün penetratif ilişki sırasında orgazm yaşayamadığını ortaya koyarken, cinsel hazzın artırılmasında dokunma, beslenme, pelvik taban kasları ve nefes alışverişinin rol oynayabileceği belirtiliyor.

İngiliz basınında yer alan uzman değerlendirmelerine göre, daha tatmin edici bir cinsel yaşam için öncelikle cinsel ilişkinin yalnızca penetrasyondan ibaret görülmemesi gerekiyor.