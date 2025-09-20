İstanbul'da çizgi ve görsel sanat şöleni başladı

İstanbul’un çizgi roman ve görsel sanatlar alanındaki en kapsamlı etkinliği olan Istanbul Comics and Art Festival (ICAF), bu yıl dokuzuncu kez düzenleniyor. Dream Sales Machine’in organizasyonunu üstlendiği festival, Kadıköy Moda-Cevizlik’te başladı. Etkinlik, pazar akşamına kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.



Bu yılki teması “oyun” olan festivalde, çizgi roman, illüstrasyon, karikatür ve sokak sanatı gibi disiplinler oyun kavramı etrafında yeniden yorumlanıyor. Katılımcılar, çizgi roman dükkânları, yayınevleri, bağımsız yayınlar ve fanzin stantlarını gezebilecek; çeşitli atölyeler, söyleşiler, canlı çizim etkinlikleri ile mural ve grafiti çalışmalarına katılabilecek.



Festival, bu yıl bağımsız sanatçılara da geniş yer veriyor. Hem deneyimli sanatçıların hem de üretim hayatına yeni başlayan isimlerin işleri, izleyiciyle buluşma şansı yakalıyor. Etkinlik alanında Big Baboli, Flashmarket, Tahtoy, Dirt Cake Studio, Selin Çınar, Uçman Balaban, Biğkem Karavus, Mert Tügen, Kadir Çıtak ve Maya Oğuz gibi sanatçıların da yer aldığı 100’e yakın isim eserlerini sergiliyor.



Festival kapsamında koleksiyoner İlker Aksungar, çizgi roman sanatçısı Devrim Kunter, Toyart.ist projesi, Emre Karacan ve Murat Kalkavan gibi isimlerle söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca müzikseverler için de programda yer var: Festival sahnesinde bugün Yangın, yarın ise Hav Hav! grubu sahne alacak.