İki bin 600 yıllık bronz kemer bulundu!

İzmir Körfezi'nin ortasında, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında yer alan Klazomenai Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar devam ediyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün yürüttüğü kurtarma kazılarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tarih Kurumu desteğiyle Cumhurbaşkanlığı onaylı bilimsel kazılar da sürdürülüyor.

İKİ BİN 600 SENELİK BRONZ KEMER BULUNDU

Geçen yılki çalışmalarda MÖ 6. yüzyıla ait bronz bir İonia kemeri ortaya çıkarıldı. Kazı sonrası İzmir Müze Müdürlüğü’nde kapsamlı restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan eser, müzede sergilenmeye başlandı. İnce işçiliği ve üzerindeki yüksek kabartmalı aslan ve yılan figürleriyle dikkat çeken kemerin, İonia metal sanatının günümüze ulaşan nadir örneklerinden biri olduğu bildirildi.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Savaş Gürbüz, keşifle ilgili şu bilgileri verdi:

“Urla’daki Klazomenai’de, 3’üncü derece SİT alanındaki yaptığımız kazılarda bronz kemer ortaya çıktı. Müze uzmanımız arkeolog Yılmaz Yeşilyurt tarafından müzeye taşınan ve müzede restore edilen bronz kemer, metal eserler vitrininde yerini aldı. 6’ncı yüzyıla tarihlenen İonia bölgesine ait Arkaik dönem maden sanatını anlatan önemli, nadir, eşsiz eserlerden biri. Bu eser, kazılarda bütün olarak gün yüzüne çıkması açısından da önemli.”

Gürbüz, kemerin dönemin zengin kesimleri tarafından kullanıldığını belirterek, “Bronz malzemeden yapılmış bir eser. Dönemin hali vakti yerinde olan kişilerince kullanılmış, maden işçiliği anlamında da eşsiz bir eser. Teşhirde, ziyaretçilerimizi diğer önemli eserlerimizle birlikte görmeye bekliyoruz” dedi.

Müzeyi ziyaret eden İtalyan arkeolog Ivana Manca, “Napoliliyiz. Bu tarz eserleri iyi biliyoruz. Buradaki birçok eser oldukça güzel. Dünyada da bazı örnekleri bulunan birçok eseri, Türkiye’de görmek bizim için ilgi çekici” ifadelerini kullandı.

Bir diğer İtalyan arkeolog Ferdinando Di Simone ise, “Burası çok ilginç ve ilgi çekici bir müze. Koleksiyonları oldukça geniş, eserler oldukça güzel” dedi.