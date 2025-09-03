Giresun ve Ordulular fıtık oldu

Giresun ve Ordulular fıtık oldu
Yayınlanma:
Fındık sezonunda Ordu ve Giresun'da bahçelerde çalışan mevsimlik işçiler arasında bel fıtığı vakalarında artış yaşandı.

Fındık üretiminin merkezleri olan Ordu ve Giresun gibi illerde hasat zamanı bahçlerede çalışan mevsimlik işçilerde görülen bel fıtığı vakalarında artış yaşandığı görüldü.

FINDIK İŞÇİLERİNDE BEL FITIĞI VAKASI ARTTI

Uzun saatler boyunca eğilerek çalışmak, ağır çuvalları sırtlamak ve yeterince dinlenmemek zorunda bırakılan işçilerin yaşadığı sağlık sorununa ilişkin konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilmi Gözlükaya, "Yanlış çalışma pozisyonları ve ağır yükler omurga sağlığını tehdit ediyor. Bel ve bacaklarda şiddetli ağrı, uyuşma, karıncalanma, bacaklarda güçsüzlük ve yürürken zorlanma bu hastalığın en önemli uyarı sinyalleridir. Bu şikâyetlerin devam etmesi halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekir. Ağrıyı önemsememek ileride geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir" dedi.

BEL FITIĞI NEDEN OLUR?

Giresun Öncü Gazetesi'nde yer alan habere göre, fındık sezonunda bel fıtığı şikayetiyle başvuruların belirgin şekilde arttığını söyleyen Uzm. Dr. Gözlükaya, şu şekilde konuştu:

  • "Bel fıtığı, omurlar arasındaki disklerin bozulması ve sinir köklerine baskı yapması sonucu ortaya çıkar. Bahçelerde saatlerce eğilerek çalışmak, çuvalları kaldırırken yapılan ani ve kontrolsüz hareketler, ayrıca dinlenme eksikliği bu rahatsızlığın başlıca sebepleridir. Erken teşhis edilmediğinde ise hastalarda kalıcı sinir hasarı ve yaşam boyu hareket kısıtlılığına neden olabilir"

BEL FITIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

"Ağır çuvallar taşınırken dizlerin bükülmesi, ani ve kontrolsüz hareketlerden kaçınılması, uzun süre aynı pozisyonda eğilmek yerine zaman zaman dik pozisyonda dinlenilmesi bel sağlığını koruyan önemli alışkanlıklardır. Çuvalların tek başına taşınması yerine yükün paylaşılması ve bahçe çalışmalarında sık sık mola verilmesi de bel fıtığı riskini azaltır. Ayrıca düzenli yapılan egzersizlerle bel kaslarının güçlendirilmesi, işçilerin çalışma kapasitesini artırırken omurga sağlığını da korur." diyen Gözlükaya, bel fıtığı belirtilerini şu şekilde açıkladı:

"Bel ve bacaklarda şiddetli ağrı, uyuşma, karıncalanma, bacaklarda güçsüzlük ve yürürken zorlanma bu hastalığın en önemli uyarı sinyalleridir. Bu şikayetlerin devam etmesi halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekir. Ağrıyı önemsememek ileride geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

