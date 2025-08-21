Freni boşalan kamyonet bahçeye düştü
Park halindeyken el freni boşalan kamyonet apartmanın bahçesine düştü. Kazada evin balkonunda hasar oluştu.
Karabük’te park halindeyken freni boşalan kamyonet, rampa aşağı kayarak bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada, apartmandaki bir evin balkonunda hasar meydana geldi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. 34 SU 0028 plakalı kamyonet, park edildiği sokakta el freninin boşalması sonucu hareket etti. Kontrolden çıkan araç, ilerleyerek bir sitenin bahçesine girdi. Gürültüyü duyan apartman sakinleri dışarı çıktığında kamyoneti bahçede gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)