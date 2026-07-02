Fransızların klimasız bir daireyi soğutmak için basit bir kuralı var ve gerçekten işe yarıyor!

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İşte tam da bu nedenle Fransız yetkililer, sıcak hava dalgaları sırasında dışarıdaki sıcaklık hızla yükselmeye başlar başlamaz daireyi kapatmayı tavsiye ediyor. Pencereler sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde açılıyor. Havalandırma için en etkili zaman, güneşin güçlü bir şekilde doğmasından önce sabahın erken saatleri veya dış sıcaklığın düşmeye başladığı akşamın geç saatleridir.

Ardından pencereler sonuna kadar açılır, böylece daha serin hava odaları, duvarları ve zeminleri serinletir. Güneş çıktığında ve sıcaklık yükselmeye başladığında, içeriye ısı girmesini önlemek için pencereler kapatılır ve panjurlar, perdeler veya jaluziler çekilir.