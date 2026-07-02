Fransızların klimasız bir daireyi soğutmak için basit bir kuralı var ve gerçekten işe yarıyor!
Yaz sıcakları bastırdığında çoğu kişi serinlemek için pencereleri açar ama Fransızların basit bir kuralı var: Günün en sıcak saatlerinde hiçbir şey yapmamak.
Fransız uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde pencerelerin kapalı tutulmasını ve mekanın yalnızca dışarısı içeriden daha serin olduğunda havalandırılmasını tavsiye ediyor. Daireyi havalandırmak için en etkili zaman sabah erken saatler veya akşam geç saatlerdir; gündüzleri ise güneşten korunmak için panjurları veya perdeleri indirmek gerekir.
Yaz sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıktığında, çoğu insan içgüdüsel olarak pencereleri açar veya klimayı çalıştırır. Ancak, son yıllarda aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görüldüğü Fransa'da, uzmanlar ve enerji hizmetleri yıllardır daireyi soğutmanın tamamen farklı bir yolunu öneriyor.
Onların temel kuralı şudur: Günün en sıcak saatlerinde pencereler kapalı kalır ve havalandırma ancak dışarısı dairenin içinden daha soğuk olduğunda yapılır. İlk bakışta mantıksız gibi görünse de, bu alışkanlık evin içindeki sıcaklığı birkaç derece daha düşük tutmaya yardımcı olabilir.
Yaz aylarında yapılan en yaygın hatalardan biri, dışarıda hava en sıcakken pencereleri açmaktır. Dairenin içi 27 derece, dışarıda ise 37 derece ise, pencere açıldığında odaya sıcak hava girer ve bu da duvarları, zemini, mobilyaları ve diğer tüm yüzeyleri ısıtır. Bu nedenle daire çok hızlı bir şekilde "fırına" dönüşür ve varsa klima çok daha uzun süre çalışmak zorunda kalır.
İşte tam da bu nedenle Fransız yetkililer, sıcak hava dalgaları sırasında dışarıdaki sıcaklık hızla yükselmeye başlar başlamaz daireyi kapatmayı tavsiye ediyor. Pencereler sabah erken saatlerde ve akşam geç saatlerde açılıyor. Havalandırma için en etkili zaman, güneşin güçlü bir şekilde doğmasından önce sabahın erken saatleri veya dış sıcaklığın düşmeye başladığı akşamın geç saatleridir.
Ardından pencereler sonuna kadar açılır, böylece daha serin hava odaları, duvarları ve zeminleri serinletir. Güneş çıktığında ve sıcaklık yükselmeye başladığında, içeriye ısı girmesini önlemek için pencereler kapatılır ve panjurlar, perdeler veya jaluziler çekilir.
Fransızlar dış cephe pencere gölgelendirmesine büyük önem verirler. Panjurlar, kepenkler veya tenteler, güneş ışınlarının doğrudan camı ısıtmasını engeller; böylece daireye giren ısının büyük bir kısmı bu camdan içeri girmez. Uzmanlar, ısının içeri girmesini engellemenin, daha sonra mekanı soğutmaya çalışmaktan çok daha etkili olduğunu belirtiyor.
Bu durum elektrik faturanızı nasıl etkiler?
Uygun havalandırma ve güneşten korunma ile mekanın ısınmasını azaltmak mümkündür; böylece klima daha kısa süre çalışır veya günün bir bölümünde hiç gerek kalmaz.
Fransa'da, özellikle klima kullanımının yoğunluğu nedeniyle şebekenin aşırı yüklendiği yaz aylarında elektrik tüketimini azaltmanın en basit yollarından biri olarak tam da bu önlemler önerilmektedir. Daireyi havalandırmak için en uygun zaman sabah 5 ile 8 arası veya gece geç saatlerdir, ardından güneş odayı ısıtmaya başlamadan önce pencereleri kapatıp panjurları indirmek gerekir. Bu sayede evin içi günün büyük bölümünde daha keyifli kalır ve klima ihtiyacı önemli ölçüde azaltılabilir.