Evin önünde ayakkabı bırakmadı: Küçük hırsız kameraya yakalandı

Yayınlanma:
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kapı önündeki ayakkabıları götüren tilki, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Gelişburnu Mahallesi’nde vatandaşlar kapının önüne koyduklarında bir daha bulamadılar. Mahalle sakinlerinin şikayetleri sonrası ayakkabıların sürekli kaybolmasına ilişkin güvenlik kameraları inceledi.

evin-onundeki-ayakkabilari-goturen-tilki-905821-269111.jpg

Yapılan incelemede, bir tilkinin kapı önlerindeki ayakkabıları götürdüğü tespit edildi.

evin-onundeki-ayakkabilari-goturen-tilki-905822-269111.jpg

Görüntülerde, evin önüne gelen tilkinin kapının önünde bulunan ayakkabılardan alıp, oradan ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Yaşam
Yıkım kararını duyunca kesin bir çözüm buldu
Yıkım kararını duyunca kesin bir çözüm buldu
Kocaeli’de freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı
Kocaeli’de freni boşalan iş makinesi dehşet saçtı