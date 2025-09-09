Evin önünde ayakkabı bırakmadı: Küçük hırsız kameraya yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kapı önündeki ayakkabıları götüren tilki, güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Gelişburnu Mahallesi’nde vatandaşlar kapının önüne koyduklarında bir daha bulamadılar. Mahalle sakinlerinin şikayetleri sonrası ayakkabıların sürekli kaybolmasına ilişkin güvenlik kameraları inceledi.
Yapılan incelemede, bir tilkinin kapı önlerindeki ayakkabıları götürdüğü tespit edildi.
Görüntülerde, evin önüne gelen tilkinin kapının önünde bulunan ayakkabılardan alıp, oradan ayrıldığı anlar yer aldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)