Erzincan’ın Hor Hor mucizesi

Erzincan’ın 14 kilometre dışında, Ekşisu Mesire Alanı içinde yer alan Hor Hor Kaplıcası, içerdiği mineraller sayesinde başta cilt ve romatizma hastalıkları olmak üzere pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Erzincan Belediyesi tarafından işletilen ve 35 derece sıcaklıkta yer altından çıkarılan kaplıca suyu, her yaz hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Tesis, doğal maden suyuyla da bilinen Ekşisu bölgesinde, Erzincan Belediyesi'nin yatırımlarıyla kuruldu. Artan talep nedeniyle ziyaretçilere randevu sistemiyle hizmet veriliyor.

Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, tesislerin yaz aylarında yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Özellikle kas, eklem, romatizma ve bununla birlikte cilt hastalıklarına şifa verici özellikleri de bulunan çok kıymetli bir suyumuz bulunuyor. Vatandaşlarımız suyun şifasını bildiği için çok fazla misafirimiz oluyor. Bu noktada yaptığımız tanıtım çalışmaları dolayısıyla bölgesel ve ulusal bazda da misafir sayımızın arttığını gözlemliyoruz."

Tesiste 35 bin metrekarelik açık alanda kurulu, 25 metrekarelik 12 kapalı havuz bulunuyor. Havuzların her biri birbirinden bağımsız yapıda inşa edildi. İçlerinde özel tuvalet, soyunma kabini ve duş alanları da yer alıyor.

Jeotermal turizmi geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Özger, suyun farklı amaçlarla kullanılabildiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bir yerde su varsa su hem yüzme hem eğlence hem de jeotermal manada kaplıca hizmetiyle şifa bulabildiğiniz bir mekan. Dolayısıyla biz havuza suyla beraber eğlence koyuyoruz, yüzme koyuyoruz ve aslında spor koyuyoruz. Bunların hepsini de koyduğumuz zaman aslında mutluluk elde ediyoruz. Dolayısıyla buraya gelen vatandaşlarımızın hepsini şifa ile beraber mutluluk bulduklarını düşünüyoruz."

Kaplıca şefi Harun Ocak ise ziyaretçilerin genellikle doktor tavsiyesiyle geldiğini belirtti:

"Özellikle kaplıca tesisimize cilt, romatizmal, kas ağrıları, egzama gibi hastalığı bulunan kişiler doktor tavsiyesi ile burayı tercih ediyor. Tesisimizde yaz aylarında gurbetçilerimizin de gelmesiyle yoğun bir talep oluşuyor. Vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye çalışıyoruz ama bir o kadar da randevu alamayan müşterilerimiz oluyor."

Ziyaretçilerden Fatih Kaya da kaplıca suyunun sağladığı faydalara dikkat çekerek, “Havuzlardaki suyun 35 derece, bir de içerik açısından oldukça zengin bir su olduğunu biliyorum. Bu Erzincan için sağlık açısından büyük bir nimet.” dedi.