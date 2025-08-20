Edirne Düşünce Günleri 'Gelecek' temasıyla başlıyor

Edirne Düşünce Günleri yarın başlıyor. Edirne Belediyesi, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) Edirne Temsilciliği ve Dönüşüm Logos ekibi tarafından düzenlenen Edirne Düşünce Günleri 21-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üçüncüsü düzenlenen Edirne Düşünce Günleri’nin bu yıl ki ana teması ‘Gelecek’. Her yıl farklı tema altında farklı disiplinleri biraraya getiren etkinlik; 10 atölyeden oluşuyor. 15 yaş üstü herkesin ücretsiz olarak katılabildiği atölyeler; sosyoloji, felsefe, tarih, psikoloji, arkeoloji, tıp, müzik, mitoloji, siyaset bilimi ve sinema gibi farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek. Edirne’nin kültürel sürecine kentlilik bilinci katmak amacıyla düzenlenen atölyeler; dört gün boyunca şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

İLK GÜN İKİ ATÖLYE

Edirne Belediyesi tarihi binasında 16.30’daki açılış töreniyle başlayacak Edirne Düşünce Günleri; Kent Bilimci Prof. Dr. Mahmut Güler’in “Hayalden Vizyona Edirne” başlıklı sunumuyla devam edecek. Günün son atölyesi ise TAKSAV Edirne binasında Sosyolog Doç. Dr. Anıl Mühürdaroğlu’nun “Bilim-Teknoloji İlişkisi Üzerine Düşünceler” başlıklı sunumu ile noktalacak.

EDİRNE DÜŞÜNCE GÜNLERİ’NİN ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENİYOR

Edirne’de üç yıldır devam eden Edirne Düşünce Günleri Edirne Belediyesi, TAKSAV Edirne Temsilciliği ve Dönüşüm Logos ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Her yıl farklı bir ana tema belirlenerek farklı disiplinleri biraraya getiren etkinlik, kentililerin yoğun katılımıyla devam ediyor. İlk yıl “sınırda yaşamak” ikinci yıl “sınırları aşmak” ve üçüncü yılında “gelecek” ana teması etrafında düzenlenen etkinlik yaklaşık 10 atölyeden oluşarak 4 gün süreceği ifade ediliyor.