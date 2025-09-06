Dünyanın çevresini 4 kez koştu! 83 yaşındaki "Yüzyılın Atleti" gençliğe seslendi

Türk atletizminin efsane isimlerinden İsmail Akçay, 83 yaşında olmasına rağmen hâlâ sporu bırakmadı. 1968 Meksika Olimpiyatları ve aynı yıl koşulan Tokyo Maratonu’nda dördüncü olan Akçay, 2000 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından “yüzyılın atleti” unvanına layık görülmüştü.

Balıkesir’de kendi adına yapılan parkta her gün yürüyüş yapan Akçay, günde 5 kilometre yol kat ederek hem formunu koruyor hem de gençlere ilham veriyor.

Akçay, gençlere spor yapmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

“Ben ülkemi dünyaya en iyi şekilde tanıtan sporculardan biriyim. Benim branşım çok zor bir branştır çünkü 42 kilometre koşuyorum. 10-15 kişiyle değil 1000 kişiyle koşuyorduk. Maratonda rakiplerle mücadele etmek büyük olaydır. Kaç kez koştuğumu bilmiyorum ama hep ilk 10'un içinde geldim. Bazen birinci bazen de başka bir derece. Maratonda önemli olan ilk 10'a girmek. Ülkemi en iyi derecede temsil ettiğime inanıyorum.”

New York ve Tokyo gibi şehirlerde milyonların önünde maraton koştuğunu anlatan Akçay, bu anları şu sözlerle anlattı:

“New York, Tokyo caddelerinde koşuyoruz, 42 kilometre asfaltın iki tarafında milyonlarca halk bizi izliyor. Ben binlerce kişinin önünde gidiyorum, önümde Türk Bayrağı var. Milyonlarca kişi 2 saat boyunca 'Türko tempo' diyerek bağırıyordu. Tüylerim diken diken oluyordu.”

Bugüne dek binlerce kilometreyi geride bıraktığını ifade eden Akçay, şunları söyledi:

“Ömrüm koşmakla geçti. Şu ana kadar antrenmanlar hariç 160 bin kilometre koşmuşum. Devamlı, düzenli, hakkıyla spor yapan herkes şampiyon olur. Bir takımın başına Ay'dan antrenör gelse sporcu çalışkan değilse hiçbir başarı elde edemez.”

Sporun sağlık açısından önemine de dikkat çeken Akçay, hareketsiz yaşamdan uzak durulması gerektiğini belirtti:

“Sporu sağlığın için yapacaksın, doktora gidince bize hareket etme tavsiyesinde bulunuyor. Adam tuvalete giderken arabayla gidiyor, yürümüyor. Onun için ben herkese sağlıklı kalmak için en basiti yürümelerini tavsiye ediyorum.”

83 yaşında olmasına rağmen hâlâ her gün spor yapan Akçay, yaşına göndermede bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben de spor yapmaya devam ediyorum, tabi eskisi kadar olamıyorum. 1960 model arabayla 2000 model araba hiç bir olur mu? Olmaz. Bizim artık bir yerimiz tamir oluyor, başka bir yerimizde arıza çıkıyor.”

Diz ağrıları nedeniyle artık günde sadece 5 kilometre yürüyebildiğini söyleyen İsmail Akçay, yaşına rağmen spor disipliniyle ilham vermeyi sürdürüyor.