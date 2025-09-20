Doğa için birleştiler: Iğdır ve Kars’ta temizlik seferberliği

Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Iğdır ve Kars’ta gönüllü gençler, çevre bilincini artırmak amacıyla temizlik etkinliği düzenledi. Gençlik ve Spor Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezlerinde bir araya gelen gönüllüler, doğayı korumak için sahaya indi.

Iğdır’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay gönüllülerinin katılımıyla Iğdır-Kars kara yolu kenarında temizlik yapıldı. Gönüllüler, çevredeki çöpleri toplayarak çuvallara doldurdu ve ardından atıkları geri dönüşüm türlerine göre ayırdı.

Toplanan cam şişeler ise gençler tarafından boyanarak üzerlerine resimler çizildi ve çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere değerlendirildi.

"Önce çöplerimizi topladık, sonra bunları ayrıştırdık. Ayrışan çöplerden de dönüşme imkânı olanları yine doğaya, çevreye kazandırmak amaçlı gençlerimizle beraber farkındalık faaliyeti oluşturduk."

Etkinliğin toplum genelinde çevreye ve geri dönüşüme olan duyarlılığı artırmayı hedeflediğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Toplumsal farkındalık faaliyeti, çevrenin temiz tutulması, dönüşüme katkı sağlamak, geri dönüşüme ve ileri dönüşüme katkı sağlamak, bunları amaçladık. Gençlerimiz bu farkındalığı kazansınlar, sevdiklerine, çevrelerine bunu yaysınlar diye tasarladık."

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Acısu ormanlık alanında çevre temizliği yaptı. Gönüllüler, Sarıkamış’ın doğal güzelliklerini korumak için çöp topladı.

Kars Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahrettin Yaşar Turan, etkinliğin amacını şu sözlerle dile getirdi:

"Gençlik merkezlerindeki gönüllü gençlerimizle çevre bilinci oluşturmak, Sarıkamış'ın eşsiz doğasında temizlik yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştık."

Etkinliğe Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım da katılarak gençlere destek verdi.

Etkinlikler, gençlerin çevreye duyarlılık kazanmalarını sağlamanın yanı sıra geri dönüşüm bilinciyle doğaya katkı sunmalarını da hedefledi. Dünya Temizlik Günü kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında benzer çalışmaların sürdüğü bildirildi.